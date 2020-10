Aportaciones particulares permiten a Adrián tener nueva silla corsé

El pequeño Adrián ya tiene su silla. El alumno del CEIP Tartessos cuya familia denunció nada más comenzar el curso la necesidad de contar con una silla corsé para desarrollar con normalidad su jornada escolar, cuenta desde esta semana con una nueva.

Sin embargo, lejos de la política de inclusión que promulga la administración, el montante económico de esta silla corsé ha llegado a través de la buena voluntad y los apoyos de numerosas personas, que han contribuido así a que este pequeño, que acaba de comenzar su etapa escolar, estudie como un compañero más.

Silvia Cano, su madre, ha querido agradecer los gestos de “muchísimas personas, que han aportado cantidades para que Adrián pueda tener su silla corsé”.

Su familia no sabe “cómo agradecer este apoyo porque en muchos casos se trataba de personas conocidas, pero en otros, las aportaciones han sido de personas desconocidas, y eso es algo muy bonito, le estamos muy agradecidos. Me ha sorprendido incluso que amigos de la infancia, al ver que era yo, hayan estado ahí”. Lo importante a día de hoy es que “Adrián puede tener su silla y trabajar con normalidad”, una silla corsé que ha tenido un coste total de 765 euros.

Su madre ha destacado también el buen tratamiento “que se nos ha hecho desde la ortopedia, que ha colaborado con nosotros en todo momento”.

La familia ha lamentado la escasa ayuda que han tenido por parte de la Consejería de Educación, y no entienden que “no funciones las cosas igual que funcionan con otras consejerías como las de Salud. Cuando voy a su médico y rehabilitador cada cierto tiempo no hay problemas, no sé por qué Educación no funciona de la misma manera”.