La Asociación Brillantina 'Rescates con Alma' pide ayuda. La entidad rescata perros abandonados, sobre todo de las llamadas razas 'peligrosas' que suelen tener más problemas en las adopciones.

Desde que Davinia y Diana Jaime Fernández comenzaron a recoger perros de la calle no han sido pocas las dificultades que han atravesado para dar una mejor vida a estos animales. Sin embargo, su "amor total" por estos perros ha logrado salvar los problemas, con la ayuda además de entidades como 'No me abandones' en tema de alimentación.

Ahora 'Rescate con Alma' pide que le 'rescaten'. Ellas tienen alquilada una pequeña parcela, pero el dueño del terreno lo ha vendido y tienen pocas semanas para dejarlo. "Lo entendemos, pero no sabemos dónde ir ahora. Estamos buscando a alguien que tenga un terrenito para alquilar y poder llevar allí a nuestros perros", declara Davinia. La asociación quiere difundir su correo por si "tenemos suerte": asociacionbrillantina@hotmail.com