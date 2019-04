La Asociación contra el Cáncer toma impulso en sus nuevas instalaciones

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Jerez ha inaugurado este jueves algo más que una nueva sede, situada en la calle Cádiz, 23. Se trata además del primer 'Espacio AECC' que se abre en Andalucía, y que se define como un centro activo en el que profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y el voluntariado prestarán servicios gratuitos y especializados al paciente y sus familiares.

Las instalaciones fueron inauguradas por el presidente de la sede provincial de la asociación, Ignacio Moreno, y la presidenta de la sede local de Jerez, Concepción Fernández. El primero resaltó que era fundamental tener una nueva sede "con una dignidad y amplitud suficiente para poder atender a todos los ciudadanos", teniendo en cuenta que no sólo se pretende dar cobertura a Jerez ciudad, sino también a las pedanías y a localidades del entorno.

Moreno recordó que la misión de la asociación no es atender sólo a las personas que padecen un cáncer, sino también a sus familiares. Las antiguas instalaciones en la zona Sur no reunían, según dijo el presidente provincial, las condiciones físicas para "poder atender a todo el mundo".

Hizo hincapié en que la asociación no se dedica a curar el cáncer "pero sí nos dedicamos a ayudar a que algún día se pueda solucionar y lo hacemos a través de la inversión en investigación". Agregó que gracias a la ayuda de muchos ciudadanos y a la Administración la asociación cuenta actualmente con 300 científicos en toda España que están dedicados únicamente a la investigación "para intentar solucionar los más de 200 tipos de cáncer diferentes que hay".

La asociación es consciente de que las nuevas y céntricas instalaciones, pese a que suponen un salto cualitativo y un impulso para su labor, siguen siendo un espacio insuficiente, por lo que, según explicó la presidenta local, a corto o medio plazo se volverá a abrir de nuevo el local de la zona Sur, para atender allí a personas que residan en ese entorno.

No obstante, Fernández manifestó que las instalaciones de la calle Cádiz les permiten ya prestar más servicios y abrirá todos los días. Ese apoyo integral a los afectados y familiares se llevará a cabo a través de una atención psicológica, con terapia individual y grupal para pacientes y familiares; atención social, con ayudas económicas, material ortoprotésico y orientación sociolaboral. También se dispone de un administrativo y un fisioterapeuta, y habrá actividades relacionadas con el bienestar con talleres de relajación, de autoestima o nutrición; actividades de ocio y entretenimiento y programas destinados a promocionar hábitos de vida saludables.

El presidente provincial lanzó durante la inauguración un mensaje de optimismo. "Decir la palabra cáncer da mucho miedo pero hoy en día según los informes científicos que manejamos podemos decir que entre un 60 y un 70% de los cánceres tienen solución y se pueden convertir en una enfermedad crónica".

Comentó que muchos de los voluntarios son personas que padecieron un cáncer hace 30 años "y ahora están con nosotros colaborando y ayudando a los que están pasando por esa situación. El cáncer se puede superar y aquí estamos para ayudar en la medida de nuestras posibilidades".

La delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, manifestó que la Asociación contra el Cáncer es un gran referente en todo el territorio nacional y "también en nuestra ciudad, donde siempre tuvo un peso importante. El cáncer es una enfermedad que no afecta sólo a nivel personal, sino que tiene un coste familiar, social, laboral y emocional. Desde las Administraciones todo nuestro apoyo para crear nuevas redes que faciliten la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares".

Por su parte, la teniente de alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, agradeció la labor que desarrolla la asociación y el apoyo que prestan a los pacientes y a sus familiares "fundamental para su recuperación". Señaló además que el local municipal que tenía la asociación en la zona Sur seguirá estando a su disposición por si es necesario abrirlo de nuevo para cubrir todas las necesidades.

El número de casos de cáncer en la provincia de Cádiz, según datos de la asociación, es de 18.476. De ellos, el 17,45% corresponde a cáncer de mama, el 14,40% son casos de próstata y un 13,31%, cáncer colorrectal.