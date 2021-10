Casi 80 personas aspiran a dos plazas de funcionario interino del Ayuntamiento de Jerez

El próximo día 20 se celebrarán en el centro de formación municipal El Zagal las pruebas selectivas para elegir a las personas que ocuparán dos puestos de funcionario interino en el Ayuntamiento, una de técnico superior de informática y otra de técnico de la administración general. A esta oposición aspiran casi 80 personas, aunque el número podría variar en próximos días ya que está pendiente de publicarse la lista definitiva de admitidos a las pruebas fijadas para la próxima semana.

Como era de prever, en la que hay más aspirantes es en las oposiciones para técnico de administración general. A ella se presentaron 132 solicitudes, aunque no han sido admitidas unas 60, al menos hasta ahora, por no cumplir algunos de los requisitos de la convocatoria como no contar con la titulación requerida o no presentar la solicitud a tiempo.

Mientras tanto, únicamente se han admitido cinco de las 21 peticiones presentadas en el Ayuntamiento para optar a la plaza de funcionario interino de técnico superior de informática. El resto se han rechazado por no cumplir con los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

Estas plazas se cubrirán de forma interina hasta que el Ayuntamiento culmine el proceso de selección de funcionarios iniciado para estos y otros puestos en los últimos meses. Además, la convocatoria servirá para crear una bolsa de aspirantes en el caso de que se produzcan renuncias en los próximos meses.

Durante estos dos últimos años se han realizado otros procesos de selección de funcionarios interinos en el Ayuntamiento para cubrir distintos puestos como médico del trabajo, trabajadores sociales, abogados, arquitectos superiores y técnicos, administrativo y educadores sociales.