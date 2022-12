"Cuando Asta Regia se ponga en valor todos querrán apuntarse al carro del éxito"

La figura de Eva Aladro Vico es muy conocida no solo en el sector cultural madrileño, también para los políticos y administraciones que han gestionado la comunidad y el ayuntamiento de Madrid los últimos 17 años. En 2005, esta doctora, catedrática en la Universidad Complutense de Madrid, junto con David Aladro, Berta Delgado y vecinos y amantes de la cultura, comenzaron un movimiento que no sabían que les iba a llevar tantos años de su vida. Crearon la plataforma 'Salvar el Albéniz', un movimiento social y cultural que congregó -tan solo en el primer mes- a siete mil personas de la cultura: desde Fernando Trueba, Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón, hasta Chavela Vargas.

Esto despertó el interés de los miembros de la Plataforma por Asta Regia que la han invitado a conocer el yacimiento con el objetivo de aprender de su dilatada experiencia de activismo cultural, en un momento clave para la recuperación de este enclave cultural.

Eva Aladro cuenta su experiencia sobre cómo consiguieron que un edificio olvidado y condenado al derribo se haya convertido en icono de cómo la sociedad civil, con constancia y perseverancia, puede conseguir lo que parecía imposible y qué paralelismo tiene con el movimiento que se creó en Jerez hace 3 años y medio para recuperar Asta Regia.

Eva recuerda la travesía por la que tuvieron que pasar en el mundo judicial hasta conseguir que la Comunidad de Madrid, en la época de Cristina Cifuentes, decidiera abrir un expediente para estudiar el valor del teatro y que se reconociera como Bien de Interés Cultural, algo que ya se tiene conseguido en el caso de Asta Regia, que fue declarado BIC en el año 2000 por la Junta de Andalucía.

"Cuando le recordábamos el tema a Esperanza Aguirre, ella giraba la cabeza. Hoy, todos se apuntan al carro tras el éxito que ha supuesto la recuperación de un patrimonio como este. Me recuerda mucho lo que ocurre en Jerez con Asta Regia. Cuando se ponga en valor, todos querrán apuntarse al carro del éxito".

Eva recuerda la importancia de la sociedad civil, "clave para la puesta en valor o recuperación de nuestro patrimonio cultural. La sociedad civil debe estar unida en su reivindicación porque el camino será largo y en él habrá momentos de olvido por parte de las administraciones e incluso de la sociedad en general. La recompensa tras un éxito como el del Teatro Albéniz es increíble y también lo podrá ser en el caso de Asta Regia".

"En el caso del Teatro Albéniz -destaca- tuvimos al final mucha suerte porque los propietarios lo restauraron respetando el edificio y también que llegara Universal Music y lo alquilara. Ya el colmo fue que el primer espectáculo fuera el musical Company de Antonio Banderas".

El teatro, de la mano de UMusic, participada por Universal Music Group y Dakia Entertainment Hospitality Group, ofrece además alojamientos de lujo con una activa vida cultural. La reapertura ha venido además de la mano de Antonio Banderas con 'Company'.

“La calificación de BIC en el caso del Teatro fue clave, algo que tiene ya conseguido Asta Regia. El trabajo que está haciendo la Plataforma me ha sorprendido enormemente y me ha impresionado lo que he conocido del yacimiento, no solo visitando Mesas de Asta, sino después el propio Museo Arqueológico. La ciudad de Jerez y Andalucía en general no es consciente del potencial que tienen un lugar como este".

Añade que en Jerez "hay un patrimonio ingente y comprendo la dificultad de poner en valor y conservar todo lo que hay en esta ciudad, pero si comprendemos lo que supone la recuperación del Albéniz para Madrid, ya Antonio Banderas dijo que su reinauguración convierte a Madrid en el Broadway español, podemos entender que la recuperación de Asta Regia para Jerez puede suponer un revulsivo cultural enorme para Jerez".

Enterada de la candidatura de Jerez para Capital Cultural de 2031 dice que parte "una lanza por la consideración de Jerez como capital europea de la cultura. La recuperación de Asta Regia sería lo mínimo que se precisaría para que se tuviera esa consideración por parte de Europa. Me ha parecido impresionante también la labor de la Universidad de Cádiz en el Yacimiento y su labor de investigación".

Aladro apunta que la Unión Europea "dispone de muchos proyectos a los que se pueden acceder para la recuperación del yacimiento, incluso se podría pedir amparo al parlamente europeo o a la comisión europea con vistas a que se inicien las excavaciones y aprovechamiento con vitas a la recuperación económica y social de su entorno. La arqueología la tenemos no solo por lo que nos aporta a nivel histórico, de investigación o cultural, sino para que esto tenga un valor social y económico".

"Es importante -concluye- como ya se ha hecho por parte del Museo, prever un plan de conservación y mantenimiento de lo que se excave. Es fundamental que Asta se excave y que pueda verse algo, es en ese momento cuando se podrá mostrar su potencial".