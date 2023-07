Los vecinos de La Asunción entregan la documentación para el 50% de la subvención de la rehabilitación

Los vecinos de la barriada de La Asunción han entregado, en tiempo, la documentación necesaria para justificar el pago del primer 50% de la subvención recibida para la rehabilitación de los 93 bloques, con la salvedad de que esos 93 bloques beneficiarios de la subvención de la Junta de Andalucía para su rehabilitación hay seis bloques aún pendientes de presentar la documentación al contar un plazo mayor.

A tal efecto, desde Emuvijesa informan que la oficina habilitada para esta gestión abrirá este lunes para hacer seguimiento y control a esos bloques y desde el Ayuntamiento se anima a todos los vecinos a proseguir esta continua cooperación en Emuvijesa para el otro 50% y para la culminación de las obras.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado el extraordinario trabajo que han llevado a cabo los técnicos de Emuvijesa que esta semana se han esforzado al máximo para ayudar a los vecinos de La Asunción a solventar el grave problema ante el que se enfrentaban por la premura del plazo máximo de entrega, el pasado viernes 30 de junio.

La regidora ha agradecido a los técnicos, así como a la delegada de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, la implicación desde la oficina habilitada en el Centro Cívico de la barriada para "trabajar bloque a bloque, presidente a presidente, vecino a vecino", en el objetivo común de que no quedara ninguna comunidad sin presentar la justificación de este primer 50%.

Una oficina en la que también ha estado implicada desde el primer momento la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, y que ha contado con la coordinación del primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y del teniente de alcalde de Servicios Públicos, Jaime Espinar.

Asimismo, desde el gobierno municipal han agradecido la implicación de la delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Carmen Sánchez, y de los técnicos para hacer posible que se consiguiera presentar la documentación de todos los bloques que vencían a fecha 30 de marzo, agradecimiento que se hace extensivo a la empresa constructora Industriales Integrales Ibersol que se ha implicado con los vecinos para que lograran recopilar y presentar la documentación.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía no aprobaba el pago del 50% de la subvención que faltaba por abonar porque la primera parte de la obra no estaba debidamente justificada. A mediados de 2021 se concedieron las ayudas para acometer las obras de rehabilitación en los bloques de 93 comunidades de propietarios de este enclave de la ciudad tras haber sido declarado Área De Rehabilitación Integral (ARI). Las subvenciones proceden de unos fondos europeos (la Iniciativa Territorial Integrada-ITI) cuyos importes están cerrados y no pueden variarse.

Las comunidades de propietarios fueron las que elaboraron y presentaron sus proyectos de rehabilitación para poder optar a estas ayudas. El importe total concedido ronda los 5,9 millones de euros (cada comunidad ha recibido entre 40.000 y 90.000 euros, según las intervenciones propuestas) y beneficiaría a más de 500 viviendas.

Desde la Consejería de Fomento y la delegación territorial de Cádiz detallaron en su día que en las subvenciones de La Asunción ellos tienen dos tareas: tramitarla y fiscalizarla. La delegada territorial, Carmen Sánchez, explicó que en una primera fase, "nuestro papel es tramitar la subvención, una subvención que decide el Ayuntamiento solicitar. Y después tenemos un segundo trabajo que es la fiscalización de toda la documentación para que sea correctamente justificada y se pueda abonar la segunda parte de la subvención".

El pasado viernes 30 de junio era la fecha tope, último día del plazo para presentar las facturas y justificaciones en relación con el primer 50% de las subvenciones. Al haber cumplimentado la documentación será posible recibir la segunda aportación económica para acometer el resto de los trabajos de rehabilitación. De no haber cumplido, los bloques que no hubiesen entregado la documentación habrían perdido la subvención y, además, hubiesen tenido que pagar los intereses.