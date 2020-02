Averiados los ascensores del Ayuntamiento y del centro social de La Granja

La federación vecinal Solidaridad denuncia que los dos ascensores del Ayuntamiento llevan meses averiados, y que el que se encuentra en el centro social de La Granja supera ya el año y medio sin funcionar. El presidente del colectivo, Sebastián Peña, recuerda que "la última comisión de movilidad en el Ayuntamiento se suspendió. Al principio nos pasaron al salón de pleno, puesto que hay un miembro de la comisión que va en silla de ruedas y sin ascensor era imposible reunirnos donde es habitual. Una vez en el pleno comprobé que la compañera que va en silla estaba aislada de la tribuna, así que dije que así no se podía seguir y me levanté. Me siguieron otros miembros y finalmente quedó suspendida".

"De esto hace dos meses y el próximo día 12 tenemos una nueva reunión y nos han convocado en la delegación de Reactivación Económica, Captación de Inversiones, Educación y Empleo, en el edificio de 'La Moncloíta', en la Avenida", señala Peña.

Sobre el centro social de La Granja, desde Solidaridad alertan de que las personas con movilidad reducida no pueden acceder a los salones de la primera planta, "y esto ya ocurrió hace un tiempo en la delegación de Urbanismo, donde estuvimos sin poder subir años".

"No hay forma de que se arregle. Estamos viendo que se está gastando dinero en otras cosas, que serán también necesarias, pero los ascensores en los edificios públicos son prioridad. Hay que poner pie en pared en estas averías", reclama el presidente de Solidaridad.