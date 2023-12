La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias en Jerez hasta las once de mañana. El aviso engloba toda la campiña debido a que podrían registrarse una precipitación acumulada en una hora de 15 mm. Hasta nueve de la mañana, la ciudad ha registrado este viernes ya un total de 13 litros por metro cuadrado.

Hay que recordar que el miércoles se registraron más de 21 litros en 24 horas y el jueves, casi 10 litros por metro cuadrado.

No obstante, a partir de las once no se espera que se produzcan nuevos chubascos. La jornada de este viernes estará marcada por la bajada de las temperaturas que no subirán de 19 grados las máximas y de 8, las mínimas. Además, este sábado volverán a bajar dejando 16 de máximas y sólo 4 grados, de mínima, debido a la llegada de vientos del norte.

Las lluvias podrían volver a aparecer a partir del próximo lunes, por lo que si se cumplen las predicciones Jerez podrá disfrutar sin problemas del primer fin de semana oficial de zambombas. Tanto este viernes desde el mediodía como el sábado se celebrarán numerosos eventos en el centro de la ciudad.