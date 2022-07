AxSí critica "la nefasta gestión económica de García-Pelayo y Mamen Sánchez"

El portavoz de la Gestora de AxSí en Jerez de la Frontera, Santiago Casal, ha lamentado que Jerez cerrase 2021 "como el segundo municipio del país con mayor deuda, sumando la friolera de 918 millones de euros y siendo tan sólo superado por Madrid, con 1.679 millones de euros, y seguido de cerca por Barcelona, con 817 millones de euros".

“Los datos que se han dado a conocer hablan por sí solos y nos sitúan entre las dos mayores ciudades de España en términos absolutos de deuda, con 118 millones más que en 2020. De hecho, en la última década Jerez prácticamente ha multiplicado por diez esta cifra y muy lejos queda aquel 2011 en el que estos datos apenas superaban los 100 millones de euros, una barrera psicológica que además se superó dicho año”, señala Casal.

“Estas escandalosas cifras nos obligan a los jerezanos y jerezanas a preguntarnos cómo hemos llegado a esta insostenible situación. Y la respuesta es evidente: debido a la nefasta e irresponsable gestión económica de los sucesivos gobiernos locales que se han ido sucediendo durante dicho período: el de María José García-Pelayo para el PP y el de Mamen Sánchez para el PSOE. No sólo no han puesto orden en las cuentas municipales, sino que las han empeorado al extremo hipotecando la labor de los gobiernos municipales que les seguirán. Por otro lado, no entendemos como García-Pelayo y Sánchez se atreven e insisten en ser de nuevo candidatas a la Alcaldía de Jerez con tanto mal que han provocado a las arcas municipales, y con ello a los jerezanos y a las jerezanas”, explica el portavoz.

De esta forma, AxSí Jerez solicita "a las fuerzas políticas que han llevado a la ciudad a acumular una deuda de casi mil millones de euros a que reconozcan su parte de responsabilidad en este hecho y que se comprometan a, en el caso de volver a ostentar la Alcaldía de Jerez, a poner en marcha medidas que permitan ir disminuyendo esta deuda hasta que la misma alcance las cotas de normalidad que corresponden a una ciudad como Jerez".