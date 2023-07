El Ayuntamiento de Jerez asegura que "se va a incrementar la presencia de la policía en la calle"

Jaime Espinar, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, ha respondido a la petición del PSOE de no eliminar el Grupo Beta de la Policía Local asegurando que "se va a incrementar la presencia de la policía en la calle".

Espinar dijo que "en primer lugar, recibir lecciones de seguridad sobre los que han aumentado la inseguridad en Jerez en un 26% desde luego clama al cielo. Sabíamos que el PSOE no nos iba a dar los 100 días de cortesía, más que nada porque la palabra cortesía no está en su vocabulario. Lo que hay que decirle a los jerezanos es que ahora están en buenas manos, cuando aumentó la inseguridad en jerez un 26% ahí no estaban en buenas manos. Por lo tanto, decir que va a aumentar la inseguridad cuando el número de policías va a ser exactamente el mismo, cuando se va a incrementar la presencia de la policía en la calle".

El concejal del PP lamentó el engaño a la ciudadanía: "Lo que me entristece es que se utilice para ello o se trate de engañar a los jerezanos. Por supuesto que los vecinos de Jerez merecen todo nuestro respeto, nosotros estaremos encantados de explicarles cómo va a ser este tránsito, y decirles a los vecinos que no se preocupen, que la seguridad es uno de los caballos de batalla de esta legislatura del gobierno de María José García-Pelayo y además ya se está comprobando".

"Que se lo pregunten a los vecinos de Avenida de Méjico si han notado ya el cambio de gobierno en Jerez o que se lo pregunten a los vecinos de la zona sur cómo se está atajando ya el problema de las carreras ilegales. Y llevamos, como digo, apenas un mes. Por lo tanto, recibir lecciones de los que aumentaron la inseguridad en Jerez un 26% desde luego a nosotros nos parece bastante llamativo", añadía Espinar.

El Ayuntamiento convoca la Junta Local de Seguridad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha convocado para el próximo día 26 la Junta Local de Seguridad, una reunión al más alto nivel que, "como se comprometió, no se va a reunir sólo y exclusivamente para la organización de la Navidad y la Feria, sino que va a tener una periodicidad constante durante todo el año mientras no se reduzcan los niveles de delincuencia en el término municipal".

Una delincuencia que, como refleja el último informe del Ministerio del Interior del Gobierno, creció un 22% en el último año, siendo una de las principales preocupaciones de los jerezanos "y, por consiguiente, del nuevo gobierno municipal".

Tras las reuniones con los mandos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil y con los representantes sindicales de los tres cuerpos, la alcaldesa ha convocado esta primera Junta Local de Seguridad que analice la situación de la ciudad y los principales problemas detectados por todos.

Para la constitución de la Junta Local de Seguridad, el gobierno municipal ha aprobado la designación de los representantes del Ayuntamiento en la misma, que estará presidida por la alcaldesa, María José García-Pelayo, quien ha invitado al subdelegado del Gobierno de España en la provincia a copresidir la Junta Local de Seguridad al más alto nivel.

Junto a la regidora, también formarán parte de la Junta Local de Seguridad el primer teniente de alcaldesa y coordinador del Gobierno Agustín Muñoz, el teniente de alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez, el jefe de la Policía Local, Manuel Benítez, y el inspector Juan de Dios Lozano que actuará como secretario.

La mejora de la seguridad en Jerez es una de las "prioridades irrenunciables de este gobierno municipal que ya está dando pasos con carácter previo a esta reunión para implantar el sistema de videovigilancia con la puesta en marcha de cámaras de control de tráfico en la zona sur, con un refuerzo del control de la prostitución en el entorno de la Avenida de México, y de los botellones descontrolados".