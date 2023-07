El PSOE pide a Pelayo que no elimine el Grupo Beta de la Policía Local de Jerez

El PSOE lamenta que el gobierno municipal de María José García-Pelayo "va a eliminar el Grupo Beta de la Policía Local de Jerez", una decisión a la que se opone el Grupo Municipal Socialista "por tratarse de un error con graves consecuencias para la protección y seguridad de todos los jerezanos y jerezanas".

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, Mamen Sánchez: “No me extraña. Ya lo hizo cuando gobernó anteriormente. La señora Pelayo se vuelve a equivocar. Yo lo volví a recuperar porque así me lo trasladaron los vecinos. Creamos el Grupo Beta y lo reforzamos con un convenio con Policía Nacional y Guardia Civil, pionero en España. El trabajo que hacen los hombres y mujeres que han pasado o están por este Grupo no se puede hacer desde un patrulla. Para combatir los delitos es necesario tener esa policía secreta”.

La portavoz socialista ha destacado la importante labor desarrollada por el Grupo Beta en los últimos ocho años "desde que fue recuperado por el anterior gobierno socialista" en el Ayuntamiento de Jerez: “Ellos y ellas son los que consiguieron quitar las mafias de drogas de calle Nueva. Los que trabajaron en la Operación Luna desde octubre a enero. Son los que actúan todos los fines de semana en botellones o en los pubs de avenida de Méjico. Son los que se mueven discretamente por el centro para proteger a los restaurantes y bares de las personas que incomodan pidiendo en las terrazas. Son los que intervienen y entran en los pisos que plantan marihuana, son los que eliminan puntos de drogas en la ciudad alrededor de institutos y plazas. Son los que están todos los fines de semana en los lugares de movida. Los que han conseguido aburrir a pisos donde se practicaba prostitución. Vigilan el contrabando, delitos contra la salud pública, actuaciones urbanísticas ilegales...”.

Para la portavoz socialista, la decisión de Pelayo y el PP "es un error que deteriora la seguridad en Jerez, debido al alto grado de implantación, efectividad y conocimiento que este grupo policial tiene sobre la realidad de Jerez. También es el grupo de policías que hace los oficios y requerimientos de otros organismos, sobre todo judiciales, búsqueda de personas perseguidas por la justicia etc. Fueron los que vigilaron que las personas con COVID no salieran... Y sobre todo eran un contacto directo con los vecinos, que ya no tenían que denunciar con un registro y poner su nombre y apellidos. Porque era un contacto directo con colectivos vecinales, con la hostelería, con los colegios e institutos. Con 4.920 actuaciones en el 2022 y las intervenciones conjuntas con la Policía Nacional y la Guardia Civil. El 90 % de los partes diarios que se hacen en la comisaría, lo hace este grupo”.

Mamen Sánchez resalta que durante sus anteriores gobiernos "se incrementó la plantilla de la Policía Local, y ahora con esta decisión de Pelayo y el PP, se está restando seguridad y capacidad al cuerpo de Policía Local. Pelayo se equivoca si elimina este grupo policial, no debe sustituirlo. Porque es un grupo que junto al resto de policías locales dan seguridad a la ciudad. Además con una plantilla que crece y va a seguir creciendo con esas convocatorias de oferta pública que hemos hecho en estos años y que tienen que ir tomando posesión en los próximos. Hemos hecho nueve ofertas de empleo público con 76 plazas de policías, algunos ya incorporados y otros en los siguientes dos años".