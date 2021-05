El Ayuntamiento de Jerez exige a la Junta que ejecute la iluminación pendiente de la A-2003

El Ayuntamiento de Jerez exige a la Junta que termine de ejecutar, en el marco de su competencia como titular de la carretera, las actuaciones pendientes de iluminación y estructura en el tramo de la A-2003 entre la barriada El Pimiento y Estella del Marqués. Igualmente, el ejecutivo local pide que, una vez ejecutadas las obras, la Junta ceda la titularidad de este vial al Ayuntamiento de Jerez para que así se haga cargo de su mantenimiento al igual que tiene acordado con la Diputación Provincial de Cádiz.

Así lo han expresado el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, y el delegado de Seguridad, Movilidad, Fiestas y Bienestar Animal, Rubén Pérez, a los responsables de la Plataforma A-2003 en una reunión celebrada en el Ayuntamiento a la que ha asistido su portavoz, Coral García Gago, acompañada de José Barriga, de Cuartillos, y Manuel Cazorla, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad.

"Si antes de octubre la Junta ni ha actuado ni ha respondido a esta nueva petición que realizamos como Ayuntamiento y en apoyo de la Plataforma A-2003, no descartamos emprender una marcha a pie hasta la sede de la delegación territorial de Fomento en Cádiz, a ver si de una vez por todas cumplen con Jerez. Llevamos más de un año y distintas acciones de protesta y la Junta de Andalucía se está riendo de todos", ha explicado el teniente de alcaldesa José Antonio Díaz.

En este sentido, Díaz añade que "pedimos también que el Ayuntamiento, una vez la Junta cumpla con lo que debe, nos ceda la titularidad de este vial para que así podamos mantenerlo. Estamos cansados de que los impuestos que los jerezanos y jerezanas pagan a la Junta de Andalucía no reviertan en Jerez y que la Junta no pare de invertir en Infraestructuras de otros municipios andaluces y no en este", ha añadido.

En tal tesitura, el gobierno local vuelve a insistir en conocer "los términos y el alcance de los contratos suscritos por la Junta, porque la obra esta inacabada y la propia Junta no quiere firmar un convenio con este Ayuntamiento para poner iluminación ni acometer las mejoras necesarias de canalización eléctrica".

Se recuerda que el Ayuntamiento ha actuado ya en la iluminación de su competencia en el tramo entre la Rotonda 6 y la barriada El Pimiento y que además cuenta con el visto bueno para la instalación de un paso de peatones elevado. El tramo entre la citada barriada y Estella del Marqués carece de iluminación y precisa de elementos de seguridad vial ya que se trata de un punto de alta densidad de tráfico.

La portavoz de la plataforma A2003, Coral García Gago, ha afirmado que "llevamos una semana intensa de reuniones. Después de siete u ocho meses de incomunicación nos ha recibido la delegada de Fomento de la Junta y acto seguido nos hemos reunido con el Ayuntamiento muy amablemente. Nos han aclarado todas las dudas, nos han dicho que se les ha enviado el convenio y que la última propuesta de la reunión de 4 de noviembre está sobre la mesa y es sobre la que queremos trabajar por un entendimiento entre todas las administraciones. Desde luego no vamos a consentir que no estén mareando, si tenemos que presentarnos en Cádiz o ir a Sevilla allí estaremos porque no sería la primera vez".

Por su parte, el vicepresidente de Solidaridad, Manuel Cazorla, ha manifestado que "siempre hemos defendido nuestro trabajo para acercar posturas entre distintas administraciones pero no podemos consentir que nos traten como muñequitos de papel. Verdaderamente es incomprensible que nos digan ayer en Fomento cosas que aquí se han desmontado con documentación, hasta ahí podíamos llegar. Si tenemos que reivindicar, lo haremos, con toda la fuerza de la razón y así se lo trasladamos a las administraciones".