La alcaldesa asegura que el Ayuntamiento de Jerez defenderá los derechos de los trabajadores afectados por la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha asegurado que el Ayuntamiento continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se verán afectados por la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística por parte de la Junta de Andalucía. “No nos vamos a rendir por esos 8.000 empleados que hay en Jerez a los que la Junta condena a trabajar más de 40 domingos y festivos, sin ganar un céntimo más. Eso no es calidad de vida. Eso significa que la Junta sigue defendiendo a los grandes y no a los trabajadores”. Mamen Sánchez ha insistido en que “el Ayuntamiento no se conforma con ese decreto. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y del pequeño comercio que también se puede ver afectado”.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones durante un acto de homenaje que el sindicato CCOO ha dedicado a un grupo de afiliados y afiliadas por su larga trayectoria y fidelidad en el seno del sindicato, al que han asistido también varios representantes de esta fuerza sindical de Jerez, la provincia y Andalucía.

Mamen Sánchez ha resaltado la labor que ha desempeñado Comisiones Obreras para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de las últimas décadas y “en momentos muy difíciles”. También se ha sumado al reconocimiento a la labor sindical de los afiliados y afiliadas homenajeados en este acto, porque “habéis conseguido que los trabajadores y trabajadoras hayan podido avanzar en derechos. Esto no fue así siempre, es fruto de conquistas y esas conquistas hay que mantenerlas y por eso es fundamental la labor de los sindicatos. Eso hay que contárselo a los jóvenes”.

Durante su intervención, la alcaldesa se ha referido también al dato del empleo del mes de noviembre y lo ha relacionado con la gestión del Gobierno de España. “Tenemos gobiernos que apuestan por la reforma laboral y por la generación de empleo, a pesar de la situación de crisis que estamos viviendo”.

Concretamente, Mamen Sánchez se ha centrado en Jerez, destacando que el paro ha bajado en 270 personas en la ciudad, respecto a octubre y “que tenemos a 1.700 personas más trabajando que el año pasado y casi 10.000 más que hace diez años. Nos congratulamos de que baje el paro en Jerez, pero tenemos que seguir trabajando”.

También se ha referido a que “es importante la estabilidad del empleo, algo por lo que siempre hemos luchado, por lo que siempre han luchado los sindicatos”. En este sentido, la alcaldesa ha destacado que “son muchas más las personas que ahora, tras la reforma laboral, están contando con un contrato indefinido y eso también es muy importante”.