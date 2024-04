El Ayuntamiento de Jerez estudia devolver la tasa de venta ambulante para paliar los efectos de la Semana Santa

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado su agradecimiento a todos los dispositivos implicados en la organización de una Semana Santa que ha resultado muy compleja debido a las inclemencias meteorológicas, reiterando el compromiso municipal de "rentabilizar al máximo las oportunidades económicas" de los próximos eventos del calendario turístico de la ciudad.

La regidora ha adelantado que el Ayuntamiento está ya trabajando para "intentar compensar, dentro de las posibilidades legales", a las personas que han pagado una tasa de venta ambulante en los aproximadamente sesenta puestos de golosinas que habían solicitado su licencia para esta Semana Santa.

García-Pelayo ha destacado su agradecimiento por “todo el esfuerzo que se ha hecho para que una Semana Santa agridulce se haya podido celebrar dentro de las posibilidades que la climatología nos ha permitido”. La alcaldesa ha destacado en este sentido que “quiero agradecer a los delegados municipales, que se han implicado en el día a día; a la Unión de Hermandades y a todas las Hermandades de Jerez, que han tenido una extraordinaria generosidad y han intensificado su colaboración con el Ayuntamiento para hacer posible que aquellas que hayan salido hayan tenido un recorrido lo más normalizado posible".

Además, ha agradecido el trabajo de estos días a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, a todos los servicios sanitarios, "y agradecer muy especialmente al personal de infraestructuras, al personal de movilidad, de autobuses y taxis, al personal de limpieza, de alumbrado público, y a todas las empresas que han trabajado para la celebración de esta Semana Santa”.

"Lamento muy especialmente que no haya generado desde el punto de vista económico los frutos esperados pero también es verdad, y este domingo tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Clúster Turístico, la resiliencia que han tenido todos los operadores turísticos, que han hecho posible que dentro de una situación muy adversa, casi dañina para la hostelería, han conseguido minimizar los efectos de una Semana Santa que no ha sido lo que esperábamos desde el punto de vista turístico o económico”, subraya García-Pelayo.

La alcaldesa ha señalado que “Jerez no ha sido una excepción, lo ha sido toda España, y lo que esperamos es que dentro de las oportunidades que nos brinda el calendario festivo de nuestra ciudad y el calendario de eventos, ir compensando estos días que no han sido tan favorables, para minimizar esos perjuicios”. La regidora se ha referido al trabajo que se está realizando ya para la organización de los próximos eventos, destacando que “el Gran Premio de Motociclismo, para el que la semana que viene celebraremos la junta local de seguridad, también la Feria del Caballo, el Rocío, a final de mayo Vinoble y todos los eventos que tenemos en la ciudad a partir del mes de junio”.

Más allá de lo cofrade, esta Semana Santa ha sido dura para muchas familias que confían a estos días gran parte de su economía. Con ellos hemos estado y saben que estamos estudiando fórmulas para ayudarles y compensarles, de alguna manera, está semana casi imposible para ellos. pic.twitter.com/1n9hSs8HzG — María José García-Pelayo (@MJGarciaPelayo) March 31, 2024

"Vamos a trabajar muy duro en compensar estos perjuicios, y sí destacar que hemos estado hablando con los trabajadores de la venta ambulante y estamos ya trabajando para compensarlos por los daños que han tenido. Queremos solidarizarnos especialmente con ellos, que lo han pasado especialmente mal. Tienen unas semanas al año en las que puntualmente pueden trabajar para obtener unos ingresos que les permita sobrellevar el día a día”, ha reiterado la alcaldesa. "Creo que hay que darles un abrazo muy grande, pero también necesitan respuestas y en los próximos días la tendrán. Que tengan la tranquilidad, así se lo he dicho personalmente a los que he ido viendo, que no les vamos a dejar solos”, ha añadido.

En este sentido, la alcaldesa ha adelantado que son en torno a sesenta los puestos de venta ambulante que han tenido licencia esta Semana Santa. García-Pelayo ha señalado que “el problema no es solo la tasa, sino que ellos hacen una inversión importante en comprar chucherías, caramelos… Vamos a ver primero lo que nos corresponde a nosotros, que es la devolución de la tasa, que parece que la ley lo permite. Desde la Delegación de Comercio van a preparar los informes correspondientes, y desde Economía tendrán que valorar el visto bueno, pero no vamos a dejar pasar el tiempo, desde hoy mismo empezamos a trabajar, ya que teníamos que esperar a que pasara la Semana Santa para poder hacer una valoración en su conjunto”.