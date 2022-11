El Ayuntamiento de Jerez es "el más rápido en dar las licencias pero cuando los promotores, en este caso la Junta, hagan su trabajo"

José Antonio Díaz, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, ha respondido a la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, que ha explicado que el inicio de las obras de construcción del Centro de Salud que irá en el edificio de las antiguas bodegas Díez-Mérito se encuentra "pendiente de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Jerez". Díaz ha asegurado que la última documentación requerida por Urbanismo a la Junta se recibió el pasado martes, por lo que aún se está tramitando.

El delegado de Urbanismo explica que "hay que recordarle a la Junta de Andalucía que somos el Ayuntamiento más rápido en dar las licencias pero cuando los promotores, como en este caso es la Junta de Andalucía, hagan su trabajo. No es hasta el día 8 de noviembre cuando se nos aporta la última documentación imprescindible para otorgar la licencia del Centro de Salud de Díez Mérito, un documento imprescindible, relacionado con la urbanización y nos sorprende que no le hayan informado los servicios de la Junta de Andalucía, no han hecho su trabajo".

José Antonio Díaz añade que "por tanto, quiero dejar meridianamente claro que somos el Ayuntamiento más rápido en agilizar los trámites pero es que la Junta no hace su trabajo. Y lo que más sorprende es que hayan licitado y hayan adjudicado unas obras, las del centro de salud, cuando no tienen la licencia. Lo normal, en la administración pública, es que tengas primero la licencia y después licitas y adjudicas".