El Ayuntamiento lamenta que el PSOE "quitara 300.000 euros del presupuesto de ayudas sociales para pagar gastos de la Fundación Centro de Acogida San José"

El Ayuntamiento de Jerez considera "faltas de toda credibilidad" las declaraciones del grupo municipal socialista en relación a los servicios sociales. Y es que, como afirma la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, “no vamos a tolerar las falsedades sobre la gestión municipal y menos de quien perdió dinero público que debería haber llegado a las familias vulnerables”.

“O miente o no sabe de lo que está hablando”. Así entiende Quintero las declaraciones del grupo municipal socialista "porque el requerimiento de la Junta de Andalucía para que el Ayuntamiento reintegre 92.500 euros de la Eracis es claro: de los 2.471.773,40 euros de la subvención de 2021 solo justificó el anterior Gobierno socialista 2.379.260,79, por lo que ahora hay que devolver la diferencia que el PSOE no gastó en estas familias". Desde el gobierno local se preguntan "cómo es posible que el PSOE intente hacer creer que no perdieron dinero sino que era un descuento".

En relación a las ayudas que actualmente está concediendo el área de Inclusión Social, la delegada municipal ha aclarado que "son exactamente las mismas que se venían dando anteriormente cuando gobernaba el PSOE y en la misma fecha que se daban antes".

Eso sí, Quintero ha defendido que al gobierno actual le gustaría contar con más capacidad de ayudar a las familias, "pero el PSOE quitó 300.000 euros del presupuesto de ayudas sociales para gastos de la Fundación Centro de Acogida San José. No obstante, el Ayuntamiento está cumpliendo los plazos de pago de las ayudas y está trabajando para mejorar la situación de los jerezanos".

En este sentido, el gobierno de la ciudad lamenta que el grupo municipal socialista no pida disculpas a las familias jerezanas por los 92.512 euros que no se han invertido ni justificado de la Eracis, y que evite dar explicaciones respecto a la obligación a la que se enfrenta el Consistorio de reintegrar esta partida".

Desde el Ayuntamiento se reitera el compromiso con "una atención social digna, transparente y, por supuesto, rentabilizando todas las líneas de subvención al alcance de la Administración Local y respondiendo con efectividad a la confianza mostrada en la ciudad con la concesión de un programa social tan importante como la Estrategia Eracis".