El Ayuntamiento dice que "el anterior gobierno del PSOE sólo dejó mesas y sillas arrumbadas en el Callejón de los Bolos"

El gobierno municipal, a través del delegado de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, ha lamentado que el PSOE intente apropiarse de un proyecto que no existía. “Cuando estaban en el gobierno, los socialistas anunciaban proyectos que luego no hacían, y ahora que están en la oposición, siguen diciéndole a los jerezanos que hicieron cosas que luego no habían hecho”, aseguran desde el gobierno municipal.

El responsable de Educación subraya que "no había ningún proyecto de sala de estudios en la Sala Paúl, ya que lo que encontró el gobierno al llegar fue una colección de sillas y mesas puestas sin ton ni son en el Callejón de los Bolos en aquel intento del PSOE de parecer, a escasos días de las elecciones, que hacía algo con este importante equipamiento que seguía cerrado a pesar de haber prometido un centro de arte contemporáneo".

El gobierno municipal considera "muy positivo el esfuerzo realizado para aprovechar el espacio libre en la Sala Paúl y que los jóvenes de Jerez puedan contar con un lugar donde poder estudiar en verano, algo que no tenían".