El gobierno local no ve “prioritaria” la compra del Rancho de la Bola a Defensa

El gobierno local no se plantea, por el momento, adquirir los suelos del Rancho de la Bola, un enclave de alto valor medioambiental en la Sierra de San Cristóbal en manos del Ministerio de Defensa. No es solo el precio que pide el Ministerio para la reversión —más de un millón de euros aproximadamente— sino que, tal y como reconoce la alcaldesa, Mamen Sánchez, no hay un proyecto que establezca qué hacer con estos terrenos.

A preguntas de los periodistas durante la presentación de la nueva maquinaria para el servicio de mantenimiento de parques y jardines públicos, Sánchez dijo que hay “otras prioridades” antes de adquirir este paraje ya que no hay “un proyecto para esos terrenos”. “Eso es lo que hay que decidir primero: qué se va a hacer allí, cómo se va a desarrollar, quién se va a hacer cargo de ello”, razonó.

Asimismo, enfatizó que el Ayuntamiento desconoce el grado de conservación de estos suelos teniendo en cuenta que tuvieron un uso militar. Al respecto dijo: “No se puede hablar a la ligera de este tema porque primero hay que ver qué se va a hacer allí, cuánto le costaría al Ayuntamiento y cerrar un acuerdo sobre el coste del cerramiento de los terrenos o la descontaminación”.

Por ello, la alcaldesa abogó por desarrollar otros proyectos como la recuperación medioambiental de las márgenes del río Guadalete y el proyecto de sendero ribereño que se estudia acometer con fondos europeos. “No es nuestra prioridad en el actual mandato”, resumió.

En 2010, con la socialista Pilar Sánchez al frente del Ayuntamiento, hubo un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que Jerez adquiriera los suelos. Sin embargo, el convenio no llegó a desarrollarse y, nueve años después, los suelos siguen en manos del Ministerio aunque abandonados.