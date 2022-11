El Ayuntamiento valora el "talento jerezano" en la presentación del cortometraje 'Carrusel'

El delegado de Cultura, Francisco Camas, ha participado hoy en el Palacio de Villapanés en la presentación del cortometraje 'Carrusel', rodado a partir del guion escrito por la autora y actriz jerezana Sofía Navarro, quien también es codirectora de la cinta, junto al cineasta Juan Albarca.

En este encuentro, que ha tenido lugar unas horas antes del preestreno de esta cinta (que es este mismo martes a las 19.30 horas en los los cines Unión Cine Ciudad), han estado presentes también, Sofía Navarro, la actriz principal, Mila Fernández y el productor Fidel Pérez. Ha asistido igualmente, Fulgencio Meseguer, cuya fundación ha apoyado este proyecto cinematográfico.

El delegado de Cultura ha felicitado al talento jerezano, “cada día más presente y comprometido con la ciudad”. Ha destacado “que es emocionante el ingente capital humano en torno al arte y la cultura en Jerez”. Ha resaltado que es “un hito histórico por el número de personas que está destacando en la ciudad en distintos ámbitos de la cultura, por su formación y calidad”.

Además, Camas ha añadido que se nota que “todos estos autores y personas creativas muestran apego a la ciudad y eso es un intangible difícil de valorar económicamente, de dónde va salir algo positivo: Jerez va a ser referente cultural en España y Europa”. El delegado ha expresado que se siente “orgulloso de poder presentar este trabajo” y ha dado las gracias por su solidaridad y colaboración en este cortometraje a la Fundación Fulgencio Meseguer.

Sofía Navarro ha explicado que el tema que se aborda en este guion parte de su propia experiencia y la de toda una generación. Muestra la inquietud de los jóvenes ante las dificultades para independizarse de sus familias y desarrollar una vida plenamente adulta, a pesar del esfuerzo de años de estudio y preparación, de contar con formación especializada, habilidades digitales, títulos universitarios y hablar varios idiomas.

La guionista y codirectora de la cinta habla de la “violencia escondida y disimulada” que está padeciendo su generación, personas jóvenes, muy preparadas y en apariencia no precaria porque viven en el seno de sus familias de origen. Sin embargo, su situación es “paupérrima, porque no se pueden emancipar”. Todo esto, ha comentado, es “una interpelación a las generaciones anteriores, a nuestros contratadores, a nuestros gestores, que quizá no lo ven y también a las generaciones que vendrán después”.

En la misma línea se ha expresado Mila Fernández. “Lo he hecho todo bien, tengo una carrera, un máster, ahora ¿qué? Es un abismo. La sociedad no está preparada para absorber a tanta gente preparada”, ha explicado.

Por su parte, Fidel Pérez ha dado las gracias a la Fundación Fulgencio Meseguer por su apoyo a 'Carrusel' y ha destacado la labor del Ayuntamiento, que “a través de Jerez Film Office, ha puesto a Jerez en el mapa del mundo cinematográfico como escenario de series como 'The Crown'”.