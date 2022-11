'Carrusel' ya se prepara para ir al cine

En agosto de 2021 comenzó el rodaje del cortometraje ‘Carrusel’, escrito por la autora y actriz jerezana Sofía Navarro, que co-dirige esta pieza cinematográfica junto al cineasta sevillano Juan Albarca. El 29 de noviembre, a las 19.30 horas en los cines Unión Cine Ciudad, verá la luz.

"'Carrusel' es un cortometraje de 15 minutos en el que hemos señalado la violencia diaria que sufre toda mi generación desde hace algo más de diez años, y más concretamente la manera en la que lo cotidiano la disimula de forma que aísla al individuo y lo desconecta de aquellos que lo rodean", declara Navarro. "Retrata apenas una parte de todo el crisol de historias que ha provocado el abandono sufrido por culpa del sistema, que es profundamente corrupto. Quiero decir que de estos años de incertidumbre se pueden sacar miles de experiencias y puntos de vista, y yo simplemente he elegido el que mejor conozco porque lo he sufrido y lo sigo sufriendo. Me sentía más útil y autorizada hablando del fiasco que se ha llevado 'la generación más preparada de la historia'", añade la autora.

¿Qué muestra 'Carrusel'? "Habla de los jóvenes que ya no son tan jóvenes, que tienen taquicardias y pensamientos intrusivos antes de dormir, preguntándose si alguna vez les tocará poder vivir de forma autónoma y funcional su vida adulta. Habla de esas personas que, deseando poder desarrollar su propio espacio vital y su personalidad, después de diez años ostentando esa formación cualificada que tiene mi generación, esa primera generación de licenciados universitarios con idiomas y con un uso ágil de internet, nacidos de la clase obrera, se han dado la gran hostia. A la fuerza, habla del choque generacional que supone tener treinta y tantos años y no poder permitirte un alquiler para salir de casa de tus padres, cuando ellos aún creen en un sistema que a ti te ha hecho polvo", explica la jerezana.

Ya ha salido el tráiler oficial del cortometraje, una pieza creada por Juan Gabriel García, un talento del montaje cinematográfico nacido en Jerez. "Estoy satisfecha porque considero que lo que se ve en pantalla, tanto en el tráiler como en el cortometraje, es un fiel reflejo de lo que tenía en la cabeza cuando lo escribí. Creo que interpela a quien tiene que interpelar, que son las generaciones que nos precedieron a nosotros, nuestros potenciales contratadores, nuestros administradores, nuestros padres, nuestros abuelos…, así como a los que vienen detrás", remarca Navarro.

La creadora jerezana añade que "no creo que el mensaje de 'Carrusel' sea tremendamente ambicioso, ni aleccionador, pero sí que es tan sencillo y a la vez tan complejo que asusta. Creo que tanto el equipo como yo estamos expectantes por recibir las impresiones del público, sobre todo de nuestro entorno más cercano".

Navarro pone en valor el buen ambiente durante el rodaje del corto, destacando el papel del ayudante de dirección, Fernando Gamaza: "En todo el rodaje no se ha escuchado un grito y eso significa que su trabajo ha sido magnífico. A parte de eso, si algo suponía un impedimento o un conflicto en medio de la producción, Juan y yo actuamos lo más eficazmente y de raíz. Creo que lo hemos hecho bastante bien y, desde luego, estamos muy agradecidos a todos nuestros compañeros".

El camino a recorrer de 'Carrusel' estará enfocado, por ahora, a la temporada de festivales en 2023. "Creo que 'Carrusel' está siendo una minúscula pero auténtica llamada de atención hacia la vieja guardia del cine andaluz, la que ya estaba trabajando antes de la crisis financiera y que seguramente se volvió muy hermética porque lo pasaría fatal entonces", declara Navarro. "Tiene que abrir los ojos a esta nueva generación. Podemos trabajar y aportar frescura, no deben sentirse amenazados por la gente joven que ha estado diez años en pausa, a no ser que, como en cualquier otro gremio, hablemos de alguien que ha estado calentando un cómodo asiento sin tener nada que aportar, aprovechando nuestro K.O. técnico", añade sin tapujos la jerezana.

"Tanto Juan como yo estaremos siempre agradecidos por la gran apuesta que hizo por nosotros y por 'Carrusel' nuestro productor, Fidel Pérez. Él lleva trabajando -con sus empresas Bonzo FX y La Favorita- en el cine toda su vida y es uno de los productores más sólidos del panorama andaluz. Hacen falta más personas como Fidel, que sean capaces de ver que hay narrativas, historias, ideas, puntos de vista que nadie lleva a la pantalla y que despiertan interés en el público", subraya Navarro. La jerezana también agradece el apoyo "de nuestras familias, que se volcaron con el crowdfunding, y también hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de la Fundación Fulgencio Meseguer".

Las personas que quieran ver 'Carrusel' tienen una oportunidad el 29 de noviembre. Unas 50 butacas van a ser de acceso libre para la proyección en el cine. A la cita asistirán los protagonistas, Mila Fernández, Diego Villalba e Israel Gómez, así como los componentes del duo Space Surimi, que son los autores de la canción original.