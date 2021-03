El Ayuntamiento responde al PP por el nuevo parque infantil de Torremelgarejo

Jesús Alba, delegado de Deportes y Medio Rural, ha denunciado "la demagogia y falta de escrúpulos del PP" a la hora de hacer política "porque es capaz de asaltar una instalación que aún no está en funcionamiento para hacerse la foto y criticar sin ningún fundamento".

En primer lugar, "la ciudadanía debe saber que el parque infantil de Torremelgarejo no está terminado, no tiene todavía la certificación de obra, ni tiene la certificación de la empresa que se encarga de la homologación", ha explicado el delegado, que añade que "no hay problemas de seguridad porque el parque ni está terminado ni se ha abierto al público".

Alba ha dejado claro que "el lugar de la ubicación del parque la han elegido los vecinos a través de la delegada de Alcaldía, después de más de 20 años en los que no se actuaba e instalaba un parque infantil. En Torremelgarejo y en todas las barriadas rurales se respeta la opinión de los vecinos y vecinas. Además, la ubicación es una plaza que es utilizada por los vecinos como zona de paseo peatonal, calificada como espacio libre público, y por tanto, cumpliendo con la normativa urbanística en vigor".

El delegado ha dejado claro que el parque va a cumplir con todas las medidas de seguridad, indicando que "en el fondo de esta actuación del partido de la oposición subyace que el PP no puede ocultar su malestar porque después de decenas de años hay un gobierno municipal que mira por la zona rural, que los vecinos de Torremelgarejo están contentos porque después de más de 20 años los vecinos y niños de la zona rural, y de Melgarejo, vuelven a tener un parque infantil como se merecen".

"El gobierno de Mamen Sánchez ha sido capaz de sacar adelante el proyecto de instalación de 14 circuitos de parques biosaludables, tres parques infantiles después de años de abandono, sobre todo en la época de María José García-Pelayo y de Saldaña, y durante una situación de pandemia sin precedentes", ha enfatizado Jesús Alba.

Mari Conchi Martínez, delegada de alcaldía de Torremelgarejo, agradece al Ayuntamiento su apuesta por la mejora del espacio viario: "Hay personas de más de 20 años aquí que no han conocido un parque infantil en Torremelgarejo. Los vecinos y vecinas estamos muy contentos y entusiasmados con esta instalación. Así me lo dicen muchos padres y madres, que dicen que le van a dar mucho uso. Igual pasa con los aparatos de gimnasia bio-saludable, que han sido muy bien acogidos y que están siendo muy utilizados".

Martínez, que llegó al cargo hace 5 años en las últimas elecciones de barriadas rurales, recuerda que "soy de Torremelgarejo, he nacido aquí y aquí sigo luchando. El cambio a mejor en estos cinco años es evidente gracias al apoyo del Ayuntamiento de Jerez. Antes había muchas hierbas por las aceras, falta de iluminación, bancos rotos y otras deficiencias que se han solucionado y además, con la dotación de nuevas instalaciones como los biosaludables y el parque infantil".