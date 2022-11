Black Friday en Jerez: éxito o fracaso

El Black Friday equivaldría a las rebajas de enero en España. Fue inventado para el Día después de Acción de Gracias. El negro hace referencia a que las cuentas de los establecimientos pasaban de números rojos a negros gracias a estas ventas. Sin embargo, no pasa lo mismo en España y más concretamente en Jerez o, para ser más concretos, no en todos los negocios, dado a que para el calendario festivo español, "resulta inviable para algunos comercios en función del producto que vendan".

Esto es lo que opina, Nela García, de Carrusel Juguetes. En el sector del juguete, por ejemplo, siempre ha existido el catálogo de Navidad en el cual el precio ya es una promoción especial. "Reducir aún más ese precio aplicando el descuento como pretende el cliente con un Black Friday, lo único que consigue es avocar al cierre de las tiendas porque los márgenes son inviables".

En su caso seleccionan una serie de artículos a los cuales les reduce el precio, como unas rebajas. " Este año se nota que el cliente tiene menos capacidad de compra, pero por el alza del coste de otro tipo de productos como la energía, las hipotecas y otros gastos que tienen en casa".

En esta tienda trabajan con el servicio de reserva y apartados. El cliente reserva un artículo y lo va pagando poco a poco hasta que, finalmente, se lo lleva. Eso proporciona facilidades de pago y, consecuentemente, tienen algunas cartas escritas para los Reyes Magos antes del verano. "Nuestro cliente está habituado a eso, no viene buscando la oferta de Black Friday porque sabe y conoce que en este tipo de productos no lo va a encontrar más rebajado, ni aquí ni en ninguna juguetería. Por nuestro calendario, las rebajas son en verano o en invierno, después de Reyes. Sectores que tienen márgenes de más del cien por cien comercial, sí pueden celebrar esta promoción".

"Ha ido fatal. El Black Friday va a ir desapareciendo totalmente. El próximo año no creo que lo haga. No sé si se van a las grandes superficies, pero la realidad es que a pesar de que pongo un descuento. Cualquier día vendo más que durante el Black Friday", cuenta Estíbaliz López, de Aretto Calzados. Ella no aplica descuentos en todos los productos -zapatos y bolsos de fiesta, principalmente-, ya que son artículos que se venden durante todo el año. "Sólo lo aplico en los productos de invierno: las botas, los zapatos, los botines… en artículos atemporales, no se pone".

"Es cierto, que se rebaja el producto y el margen de beneficios es menor, se efectúan más ventas. Al final, compensa”

La otra cara

Para las franquicias y grandes cadenas, el Black Friday no es un fracaso. La cifra del dinero gastado en esta fecha en Jerez se desconoce, el número de clientes y las colas en las grandes superficies, resulta incuestionable. Virginia, responsable de la tienda de moda masculina Versiano, ubicada en el centro de Jerez, cuenta que el año pasado solo celebraron el Black Friday el viernes y sábado. Fue bien. Por ello este año lo ampliaron a la semana completa, al igual que otras tiendas.

En su caso, realizan promociones. "Es cierto, que se rebaja el producto y el margen de beneficios es menor, se efectúan más ventas. Al final, compensa”. ¿Su secreto? Han rebajado el precio de camisas y jerséis básicos y, además, se han ofrecido promociones, otra pequeña rebaja añadida si se llevaban dos. "Entonces el cliente lo ha notado”. Tan bien les ha ido con esa fórmula que la mantendrán durante la campaña de Navidad. En 2022 sus clientes lo han pedido con antelación. “Ha tenido buena aceptación. El año que viene repetimos”.