‘Fundador Supremo’ revoluciona el mundo del brandy con su ‘Sherry Cask Collection’

Bodegas Fundador anuncia una revolución con su nueva gama de brandies de Jerez de alta gama, la ‘Sherry Cask Collection’ de ‘Fundador Supremo’. Se trata de “una importante apuesta que nada tiene ver con lo visto hasta ahora”, afirma la bodega jerezana en un comunicado con motivo de la presentación en España de la nueva colección, fruto de “un proceso único de envejecimiento”, con la que introduce las categorías Ultra Premium y Ultra Premium Luxury y con la que Fundador “se posiciona como símbolo del brandy español, con el objetivo de revitalizar la categoría”.

“Los paladares más exigentes pueden disfrutar ahora de un lujo exquisito gracias a la nueva variedad de Brandy de Jerez, Sherry Cask Collection de ‘Fundador Supremo’”, señala la firma bodeguera, que anuncia una creación única que cuenta con tres expresiones exclusivas: ‘Fundador Supremo 12’, envejecido en botas que han contenido Pedro Ximénez durante 12 años; ‘Fundador Supremo 15’, envejecido en botas que han contenido Amontillado durante 15 años y ‘Fundador Supremo 18’, envejecido en botas de Oloroso durante 18 años.

El brandy incorpora así a un innovador proceso de doble envejecimiento, un doble sistema de criaderas y solera con un mínimo de seis años dividido en dos etapas: la habitual de al menos tres años a la que se une una segunda fase de envejecimiento en Sherry Casks, es decir, botas envinadas durante al menos otros tres años con los tipos de jereces Pedro Ximénez, Amontillado y Oloroso.

Gracias a este sistema se llega a la “sofisticación, elegancia y exclusividad máxima del Brandy, elaborado de forma delicada y precisa, posicionándose entre el Coñac y los mejores Single Malts. Un líquido completamente nuevo y diferente al que ha existido hasta ahora en el mercado, con una imagen premium gracias a su elegante decantador, diseñado exclusivamente para Fundador por la Real Fábrica de Cristales de La Granja”.

La bodega propiedad del Grupo Emperador señala que la comercialización se inicia ahora en España tras la experiencia anterior en el mercado asiático, en el que “lleva cierto tiempo cosechando éxitos”. No en vano, los brandies de ‘Fundador Supremo’ ha sido reconocida por su exclusividad con algunos de los principales premios, como el ‘Best Brandy of the Year 2016’ concedido a ‘Fundador Supremo’ 15 y 18 en los China Wine & Spirit Awards, o la Doble medalla de Oro al ‘Fundador Supremo 12’ en 2018.

Para disfrutar de todos sus matices, se aconseja disfrutar de estos productos en vaso bajo con un solo hielo. ‘Fundador Supremo 12’ tiene un sabor aterciopelado y redondo con notas de chocolate negro que aportan un final largo y persistente. ‘Fundador Supremo 15’ se caracteriza por su aroma a frutos secos con notas de almendras y avellanas, así como un sabor suavemente seco y muy equilibrado. ‘Fundador Supremo 18’, tiene un color dorado, brillante y luminoso, lo que le convierte en auténtico oro líquido. Su aroma es más complejo y estructurado, con un sabor vinoso por la larga evolución en madera.

“En definitiva, Fundador da vida al Brandy más actual, y busca premiumizarse en cada variedad a través de esta colección”. En España es distribuido por Bardinet con un precio de 74, 80 y 230 euros para las categorías 12, 15 y 18, respectivamente.