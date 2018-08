"Buscamos una solución legal para que haya agua en El Mojo"

La delegada de Medio Rural, Carmen Collado, aseguró en la tarde de ayer que se está buscando una solución "legal" para las viviendas de la barriada rural de El Mojo que aún no tienen acceso al suministro de agua. Tras la publicación por parte de este periódico de un artículo donde los vecinos afectados denunciaban esta situación que arrastran desde hace años, la edil señaló: "Entiendo su situación pero no podemos hacer cosas ilegales; por eso estamos trabajando a nivel técnico para darles una solución".

El actual Plan General de Ordenación Urbana catalogó la barriada rural de El Mojo como hábitat rural diseminado. Para la legalización de las viviendas ubicadas mayormente en el extremo noroeste del enclave, que son las que aún no cuentan con el acceso a estos suministros, requiere que el Ayuntamiento apruebe un plan especial donde se establezcan las actuaciones a acometer. Hubo un intento en 2014 pero el documento fue rechazado por la Consejería de Medio Ambiente. Ahora el Ayuntamiento tiene que elaborar un estudio ambiental que aún no ha iniciado.

Collado dijo que recibió hace un mes un correo electrónico de la delegada de Alcaldía, Soraya Toledo, explicándole esta situación y que, inmediatamente, pidió a los técnicos municipales que empezaran a buscar solución a este problema. "Ya han ido los técnicos y están recopilando y estudiando toda la documentación", indicó. Incluso, negó que la Delegación de Medio Rural no se haya reunido con los vecinos: "Los vecinos ya se han visto con los técnicos de la Delegación; fueron citados antes de que Antonio Saldaña (PP) fuera por allí porque somos un gobierno que no trabaja a remolque del PP; lo que ocurre es que nosotros trabajamos, no hacemos publicidad".

En este sentido, incidió en la complejidad del procedimiento ya que hay casos donde, incluso, hay ocupaciones de una vía pecuaria. Por ello, insistió: "Es triste que haya familias que aún sigan viviendo así pero estamos intentando buscar una solución, aunque es difícil cuando el suelo es de la Junta".

Acto seguido, la edil defendió las actuaciones realizadas en El Mojo durante este mandato. Para ello, aludió al montaje gráfico que su partido realizó días atrás a resultas de la polémica de la lavadora que el PP regaló a una familia necesitada de la barriada rural donde se afirma que en estos tres años se han realizado inversiones de casi 120.000 euros (fundamentalmente en reparación de caminos, festejos y limpieza de la barriada). Incluso, aseguró que en breve el enclave contará con un autobús que le comunique con Jerez. Por ello, rechazó que El Mojo esté abandonado. "Yo no miro el color político cuando hacemos una actuación, jamás. Todo se reparte equitativa y justamente", concluyó.