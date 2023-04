CCOO lanza una campaña para no comprar el Jueves Santo, Viernes Santo, ni el Domingo de Resurrección en Jerez

El pasado viernes se produjeron varias movilizaciones en Jerez ante la inminente entrada en vigor de este decreto que aboca al trabajador "a una cuasi-esclavitud en el comercio". A esta iniciativa le siguen otras como la campaña 'No compres' dirigida a los consumidores para 'boicotear' la apertura en festivos. Concretamente, se refiere al Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. En el cartel de la campaña mencionan varias razones en las que basan su oposición a la apertura de negocios los días festivos en Jerez: imposibilita la conciliación de la vida laboral y familiar, desregula el horario de las plantillas, y destruye el tejido comercial tradicional.

El decreto de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la Junta entró en vigor el pasado Domingo de Ramos en municipios de la provincia como Jerez. Desde CCOO de Cádiz vienen advirtiendo de que la apertura de establecimientos los días festivos no genera empleo, por contra, contribuye a precarizar el empleo ya existente en las grandes superficies "porque no se abona, sino que se compensa con otro día de descanso entre semana, además de dificultar la conciliación laboral y familiar de las plantillas", aseguraba Begoña López, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO de Cádiz.

Un derecho

Desde el gobierno regional, dejan claro qeu "en ningún momento obliga a abrir", sino que eso es "una posibilidad que tienen, es un derecho que lo pueden ejercer o no, como cualquier derecho que tienen, pero no es una obligación". También han anunciado la futura creación de una mesa social dentro del Consejo Andaluz de Comercio, para barajar posibles modificaciones a la ley andaluza, de modo que no perjudique "en exceso" al pequeño comercio dentro del margen y de las competencias que pueda tener como comunidad autónoma.