CCOO denuncia aglomeraciones en las oposiciones a inspectores de Educación

CCOO-A ha denunciado este lunes que, durante la primera prueba de las oposiciones a inspectores de Educación, celebradas durante el fin de semana en Jerez con cerca de 600 aspirantes para 40 plazas, "en los procesos de llamamientos, en los que el personal funcionario, con una edad media alta dada la experiencia docente que se exige, hubo que hacer cola, viéndose obligado a aglomerarse".

"Las medidas sanitarias a las que se había comprometido la Consejería de Educación fueron llevadas a cabo dentro de las salas en que se realizaron las pruebas, con amplio distanciamiento y adecuada ventilación y desinfección, pero no así en los procesos de llamamiento", ha señalado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina.

CCOO ha denunciado que el profesorado participante fue requerido para que estuviese a las puertas de las instalaciones del campus universitario de Jerez "a las 7,45 horas y que hasta las 9,30 no fue llamado para acceder a las aulas, sin conocer previamente la puerta de acceso y aula que le correspondía". "No se informó de ello previamente a través de los tablones de anuncios, además de no poder hacer uso de servicios y debiendo aglutinarse para conocer, a viva voz y sin megafonía, en qué sala realizaría su examen".

CCOO ha esgrimido que había reclamado posponer este proceso selectivo por cuanto conllevaba la asistencia de un amplio número de personas, determinando la norma que no pueden participar -en un proceso, que en los 6 actos presenciales que lo componen, puede llagar a durar 10 meses-, quienes tuviesen síntomas compatibles con la Covid, "una medida contraria a la propia Constitución, en tanto que discrimina a quienes presenten dichos problemas de salud".

Para CCOO no es entendible que "en la actual situación sanitaria se haya forzado la realización de estas pruebas, cuando el Servicio de Inspección se viene prestando correctamente y otros procesos, caso por ejemplo de las elecciones a Consejos Escolares, con una afluencia prevista menor, se haya pospuesto".

El sindicato ha señalado que "el profesorado participante manifestó verbalmente 'in situ' la gravedad de la situación que estaba viviendo, y un grupo, aunque no numeroso, decidió abandonar las instalaciones y no participar en las pruebas".

El sindicato ha aludido que "solo razones poco claras e interesadas pueden justificar que en este contexto se haya realizado este proceso". "Numeroso profesorado participante ha remitido a CCOO fotos y videos que demuestran la falta de medidas de seguridad durante la espera y el acceso a las pruebas, y no por la irresponsabilidad de los participantes, sino por la falta de medidas de la propia Administración", ha indicado Molina.

"Desde CCOO se espera y desea que en este proceso no se haya producido un foco de contagio de Covid, del que la Consejería de Educación tendría una responsabilidad directa", ha finalizado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A.