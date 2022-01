El CMAC de Jerez no tiene letrado conciliador

El Colegio de Graduados Sociales de la provincia denuncia que el CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) de Jerez se ha quedado sin letrado conciliador, problema que es la segunda vez que ocurre en la ciudad y que afecta a todo el partido judicial de Jerez de la Frontera.

En la actualidad y para los que se personen físicamente, el CMAC de Jerez está expediendo actas en las que, ante la falta de letrado conciliador, certifica que se ha intentado el acuerdo, documento que se puede trasladar al juzgado pertinente. En caso de que haya acuerdo, en Jerez se insta a las partes a trasladarse al CMAC de Cádiz, donde sí hay letrados conciliadores que pueden dar fe de la avenencia.

El paso por el CMAC es obligado en cualquier despido y se trata del intento de conciliación previa en los procedimientos laborales haya o no acuerdo; lo que afecta a que no haya letrado conciliador es que el plazo para presentar la papeleta de conciliación en el juzgado es de 15 días, y este plazo hay que contarlo desde el día siguiente al despido, ya se haya producido de manera verbal o se lo haya comunicado la empresa por escrito. Una vez se haya presentado el despido ante el CMAC, el plazo quedará en suspenso hasta que se celebre el acto de conciliación. Una vez celebrado con el resultado que fuere (sin efecto, con o sin avenencia) continuará computándose el plazo que reste hasta los quince días, que es el máximo para presentar la demanda en el Juzgado según explica José Blas Fernández, presidente del Colegio de Graduados Sociales de la provincia.

El problema, como precisa José Blas Fernández, es que quien se dirija telemáticamente al CMAC corre el riesgo, ante la falta de letrado conciliador, de que corra el plazo para presentar la demanda en el juzgado sin obtener respuesta; la petición del Colegio de Graduados Sociales de la provincia a la Junta de Andalucía es "que dote a la mediación de los profesionales adecuados para que haya conciliación de verdad y no una pérdida de tiempo en levantar un acta; que se intente de verdad mediar entre las partes", subraya José Blas Fernández, que apunta que "no es serio que no haya conciliador en el CMAC".

Para ello, Fernández aboga por incluir a los graduados sociales en relaciones laborales en la mediación: "Son grados igual que los de derecho y por eso estamos pidiendo a la Junta esta modificación, además de que haya y exista una mediación de verdad, que el conciliador acerque a las partes, lo que quitaría muchísimo trabajo a los juzgados, que están todos saturados".