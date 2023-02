"El informe de la Cámara de Cuentas sobre 2018 es discriminatorio, alarmista y partidista"

La primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, al respecto del informe del ejercicio 2018 de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, ha destacado que “el informe de la Cámara de Cuentas sobre 2018 es alarmista y se debe al uso partidista de tal institución por parte del PP”. En este sentido, se ha remontado “a publicaciones en los medios de comunicación del 16 y 17 de febrero de 2021, en los que se menciona el término ‘distorsión temporal’, que aún hoy estamos analizando en su significado porque no hemos conseguido interpretar. La cámara llevaba meses fiscalizando al Ayuntamiento y ante la denuncia de este Gobierno municipal la propia cámara dice que ha podido haber ‘una distorsión temporal’”.

De esta manera, el Gobierno local entiende que “a día de hoy no se sostienen cosas. ¿Qué había detrás? Que la Cámara de Cuentas de la Junta no ha aprobado el documento que tenemos que conocer los ayuntamientos para saber qué ámbito tiene esa fiscalización, y ante ello, le ofrecimos documentos. Ante esa alarma, le fuimos enviado documentos”, ha añadido la primera teniente de alcaldesa, que ha avanzado que ya están colgados en el Portal de Transparencia los datos.

“La foto que hacen es de 2018. Presentamos 94 alegaciones, y aquí tenemos el cuadro resumen en el Portal de Transparencia. De las 94 nos han desestimado 40. Estamos en total desacuerdo. En muchas no llevan razón y otras se han corregido en ejercicios posteriores. En otras utilizan criterio discriminatorio contra el Ayuntamiento de Jerez”, ha manifestado Álvarez.

El Gobierno local ha dejado claro que “por norma todos los informes de la Cámara de Cuentas son aprobados por unanimidad, sean del partido político que sean sus miembros. Lo dejo claro, haciendo referencia a las declaraciones del PP de ayer. Los dos consejeros del PSOE han votado a favor, es su obligación, pero mi partido no hace uso partidista de las instituciones, esto no lo entiende el PP ni la señora Pelayo”.

El informe de la Cámara de Cuentas “se limita a 2018, hace cinco años, y ningún caso es sobre la gestión del Gobierno de Mamen Sánchez. Ningún consejero del PSOE ha votado en contra de la gestión de este gobierno, y el informe hace referencia sólo a 2018, las declaraciones del PP estaban fuera de lugar”.

Igualmente, la primera teniente de alcaldesa ha recordado que cuando el PSOE accedió en junio de 2015 al Gobierno local “nos encontramos un total desastre económico en el Ayuntamiento. Siempre hemos dicho que estamos en la senda del arreglo, nunca hemos cantado victoria. Estamos en la senda, se han corregido muchísimas cosas, pero hay que saber de dónde veníamos. Es un principio básico en cualquier proceso de evaluación. ¿Cómo sería un informe de la Cámara de Cuentas del año 2014? Pues cuatro veces peor que en 2018”.

Laura Álvarez ha remarcado que “tuvimos que arreglar cosas que iban apareciendo, cosas de la etapa de Pelayo, y todavía hoy alguna sorpresa de sus años de gobierno nos encontramos. A partir de 2016 empezamos a corregir, en 2018 aún no se habían corregido muchas, y en esa senda hemos seguido. Muchos de los puntos del informe, y así se lo hemos acreditado, se han corregido del año 2019 a 2021”.

Inventario

Sin embargo, a la Cámara de Cuentas de la Junta “este hecho le da igual. Tampoco le ha interesado citar los años en los que se ha originado cada problema que este Gobierno local ha heredado de la mala gestión del Gobierno anterior a 2015. En el Portal de Transparencia iremos colgando comparativas muy ilustrativas, entre ellas, algunos ejemplos como el inventario de bienes, que fue revisado en enero de 2019, y que desde 2010 no se hacía en este Ayuntamiento. Está acreditado, está resuelto en 2019, y sobraba poner que estaba hecho. Al igual que el inventario de patrimonio municipal de suelo, que se definió por primera vez en abril de 2021. La Cámara de Cuentas ha visto que está acreditado y en el documento de alegaciones lo acreditamos. Todos los gobiernos que han pasado por este Ayuntamiento nunca lo habían hecho. Está acreditado y justificado”.

Diputación

Sobre la conciliación de las cuentas de recaudación con Diputación de Cádiz, “éstas fueron actualizadas en 2021. Mientras la cámara estaba fiscalizando vio que aprobábamos esto. En el informe lo tienen, en las alegaciones acreditamos que están conciliadas. Pues en el informe nos ponen que conciliemos estas cuentas, debe ser otra ‘distorsión temporal’ de las que hablan y que no sabemos interpretar”.

Ajemsa

Respecto a la cuenta general, ha mencionado como ejemplo las cuentas de Ajemsa, que era la empresa que gestionaba el agua pública en Jerez cuyo ciclo integral “fue vendido a una empresa por Pelayo como alcaldesa, unas cuentas que se pierden en 2014 cuando gobernaba Pelayo. ¿Y sale el PP diciendo que se perdió la contabilidad de Ajemsa? Un poquito de vergüenza, quizá vendría una riada y perdería las cuentas”.

Facturas sin contabilizar

Igualmente, ha subrayado el caso de las facturas que el Gobierno de Mamen Sánchez “se encontró cuando llegó al Gobierno local. Había 100 millones de facturas en el cajón, y esto no es una OPA, que es una factura pendiente de aplicación. Una empresa cuando trabaja con la administración quiere al menos una OPA para exigir el derecho de pago porque está reconocida su deuda. Nos encontramos 100 millones en facturas por reconocer. Que la Cámara de Cuentas hable de OPA en 2018 cuando el PP dejó 100 millones de facturas sin pagar en el cajón. En el segundo semestre de 2015 las contabilizamos porque detrás de una factura hay una empresa, una familia. Reconocimos 120 millones de OPA, en 2018 bajamos las OPA a 50 millones. Año tras año hemos ido reconociendo y pagando, de manera que en 2021 las OPA se han situado en 16 millones de euros, haciendo este Gobierno local un esfuerzo importantísimo, y así se acreditó a la Cámara de Cuentas”.

Remanente histórico

Respecto al Remanente de Tesorería “en 2018, el saldo negativo era de 84 millones de euros. Recuerdo que si la cámara hacía esa foto al final del 2014 lo que se debía era 167 millones de euros. En 2021, por primera vez en la historia de esta ciudad, el saldo es de 5 millones de euros a favor del Ayuntamiento. La inversión del dato económico es así, y estos datos se han acreditado a la Cámara de Cuentas”.

Recursos Humanos

Sobre la gestión de RRHH, “quiero dejar claro algo que hemos dicho por activa y por pasiva. Ha habido un antes y un después con este Gobierno local en este área. Hay que tener todos los datos. De enero a mayo de 2015, cinco meses, con el Gobierno de García-Pelayo, justo antes de las elecciones municipales, el PP repartió 2,6 millones en productividades absolutamente a dedo sin justificar trabajos ni las gestiones de los beneficiarios. Los expedientes están ahí, si se piden, se da vista. En 2014, Pelayo pagó 7.192.260 euros en productividades y grafiticaciones. Nuestro gobierno cuando lo hace, lo hace cumpliendo con la normativa, justificando el motivo, por rendimiento, mayor carga de trabajo, y en todos los expedientes está justificado, caso por caso. Sobre los pluses, en nuestro convenio 2021 del personal funcionario eliminamos los pluses. En julio de 2022 se le acredita a la cámara que están eliminados. ¿que la señora Pelayo hable de “dedo” cuando estuvo a punto de desgastar el suyo?”

En 2019 el Gobierno de Mamen Sánchez “hizo un proceso de funcionarización y hemos sacado plazas por oposición libre por primera vez en 30 años en este Ayuntamiento. La señora Pelayo tomó la decisión de no convocar oposiciones libres y de no hacer un proceso de funcionarización. Estamos en la senda, se han puesto los elementos para reconvertir la situación. Desde 2017 la ciudadanía sabe que se puede entrar a trabajar en el Ayuntamiento superando oposiciones libres”.

Gabinete jurídico

Sobre el Gabinete Jurídico, la Cámara de Cuentas “dice que no se justifica su contratación, pero a su vez dice que no ha conocido la memoria de necesidad ni de la memoria justificativa. ¿Cómo es posible que digan que no se justifica su necesidad si afirma no conocer los informes? Si no conoces y no justificas, a la vez que dice que no conoce los informes. Pero lo peor es que tienen la memoria y la justificación. Otra ‘distorsión temporal’ de la cámara; no se han leído las alegaciones. Es bastante surrealista”.

Del mismo modo, afirma Laura Álvarez que “es sorprendente que digan que hagamos un convenio con la Abogacía del Estado cuando el Gabinete Jurídico defiende los intereses jurídicos de la ciudad, no del Gobierno local. Por ejemplo, el Ayuntamiento ha ganado una sentencia que decía que había que derribar una parte de Luz Shopping. También se ha ganado el pleito a Urbaser, que reclamaba 97 millones de euros y lo hemos ganado y se ha bajado a 13 millones, y otros como conflictos con Endesa. El Gabinete Jurídico defiende el interés de la ciudadanía. Parece que esto escuece a más de uno. 777.000 euros hubieran costado 16 letrados acorde a la RPT municipal, por lo que la contratación del bufete es más económica para las arcas del Ayuntamiento. Con este bufete el Ayuntamiento ha ganado pagos a la Junta, a la Administración del Estado, conflictos contra Urbaser, y a las denuncias contra el proceso de funcionarización, entre otros casos”.

Sobre el esquema de Seguridad, “no había ningún ayuntamiento en Andalucía que cumpliera con el esquema nacional de Seguridad. Es alucinante que la propia Cámara de Cuentas también lo incumpliera. En 2018 no lo cumplía absolutamente nadie, ni la propia cámara. Este es un ejemplo del trato discriminatorio hacia Jerez. Estamos a punto de conseguir la certificación de tal esquema, antes quizá que la propia cámara y seremos uno de los primeros Ayuntamientos de Andalucía en ello”.

Laura Álvarez ha finalizado su intervención recordando que “el informe se refiere a 2018, y no ha destacado ninguna acreditación de 2021. Nos hacen 6 recomendaciones, que ya hemos acreditado. Si la situación fuera muy grave, ¿sólo harían 6 recomendaciones? Sobraba poner más recomendaciones” y ha remarcado “el uso partidista por parte del PP de la Cámara de Cuentas de la Junta y su trato discriminatorio hacia el Ayuntamiento de Jerez”.