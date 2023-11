El Campus de Jerez acoge las I Jornadas de Empleo y Discapacidad

La Delegación del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Cádiz celebra hoy las I Jornadas Empleo y Discapacidad: nuevos retos para una transformación real en el Campus de Jerez. El rector en funciones de la UCA, Francisco Piniella, ha presidido el acto inaugural - en el salón de Actos - en compañía del secretario de Políticas de Inclusión en funciones, Juan Ignacio Alcaide, y la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCA, Francisca Bernal.

Estas jornadas, enmarcadas en el Día internacional de las Personas con discapacidad, cuentan con diferentes ponentes que presentarán sus principales experiencias profesionales. Francisco Piniella ha afirmado que “cuando no sea necesario reservar una fecha en el calendario para la vindicación de estas causas será la mejor señal de que hemos llegado con éxito a término, pero la meta está aún bien lejos. Para esta inmensa tarea que tenemos por delante no hay varitas mágicas ni fórmulas magistrales. Es insuficiente disponer de una legislación actualizada y avanzada si no tiene el contrafuerte de la acción política”. Por eso, desde la UCA anima a poner en práctica “la fórmula educación + formación + empleo. Sin un acceso universal al sistema educativo en todos sus niveles, sin una formación que cualifique desde la diferencia y los apoyos de aprendizaje necesarios y sin un acceso al mercado laboral cualquier propuesta de integración social es pura falacia”.

El mundo universitario tiene un papel destacado en la transformación de nuestra sociedad. No obstante, “entendemos que es necesario nuevos planteamientos y enfoques que consoliden la discapacidad desde la diversidad y, no como una desigualdad. Por lo cual, el objetivo de las jornadas es dar visibilidad a las personas con discapacidad y evaluar el modelo actual de inserción laboral en el ámbito de la diversidad funcional”, según sus promotores. Las jornadas tienen como punto de partida conocer de las capacidades diversas y promover las buenas prácticas que puedan servir de referente. Además de promover la necesidad de afrontar un cambio de perspectiva desde la diversidad, que enriquece al conjunto de la sociedad. El empleo para las personas con discapacidad presenta desafíos significativos relacionados con la conciencia social, la accesibilidad, el estigma y las políticas laborales.

El programa finalizará con una mesa debate para analizar y confrontar los nuevos retos y desafíos de nuestra sociedad. El plantel de ponentes lo integran: Francisco Javier Zuasti (tododisca), Pilar Vázquez (Inserta, Fundación ONCE), Ana María Casas (ONCE), Pilar Borrás (FEGADI), Milagros Moreno (Feproami), la profesora e investigadora de la UCA, Francisca Bernal (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) y María Luisa Iglesia (Biología), respectivamente.