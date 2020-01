Canales Rivera torea en... el González Hontoria

Medio centenar de amantes de la tauromaquia se dieron cita a mediodía de este sábado en uno de los templetes del parque González Hontoria, concretamente en el que es conocido como el de González Byass. Allí, convocados por la Fundación Cultura Taurina y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Jerez. El motivo no fue otro que practicar toreo de salón, ese arte en el que el toro es imaginario, encarnado en unos pitones portados por un voluntario que se deja la riñonada imitando, a paso muy lento, la embestida del bravo animal.

El motivo de encuentro tuvo un atractivo añadido como fue la presencia del matador Canales Rivera, quien acudió al acto junto a su hijo Pancho, quien por ahora no ha mostrado especial interés en continuar la carrera de su padre.

Según destacó a este medio Rafael Valenzuela, presidente de la Fundación Taurina, la jornada de ayer se enmarcó dentro de la sexta temporada de ‘Mañanas de toreo de salón’, la cual se prodiga en el parque González Hontoria todo el año, excepción hecha de los meses que van de julio a septiembre.

El maestro Canales Rivera ofreció a los presentes una buena muestra de su arte tanto con la capa como con la muleta. Además, accedió a responder a todas las preguntas que el medio centenar de aficionados tuvieran que hacerle. Cercano y muy dispuesto a dejar muestra de su arte, el matador contó multitud de anécdotas y, sobre todo, exhibió un manejo maravilloso de las dos herramientas de trapo de las que los toreros disponen para vencer al toro bravo.

Canales Rivera de mostró partidario de este tipo de actividades culturales. Así, a preguntas de este medio destacó que “estos actos deberían hacerse en todas y cada una de las capitales de España para dar a conocer la fiesta. La gente, cuando va a las corridas, lo que ve es la parte bonita, el paseíllo con su colorido, los toreros delgados y en plena forma, pero muchos de ellos desconocen todo lo que hay detrás. Aquí, en este clase de toreo de salón, vemos la parte de atrás, la cultura del esfuerzo, de la superación personal... Todo lo que a fin de cuentas hace que después la tauromaquia sea tan bonita”.

Antes que él, por estas ‘mañanas de toreo de salón’ han pasado otros grandes toreros, como es el caso del matador jerezano Juan José Padilla, Víctor Janeiro o los novilleros Cristóbal Reyes, Francisco Montero, José Ruiz o Eloy Hilario, entre otros.

Según apunta Rafael Valenzuela, “nuestro objetivo no es otro que hacer llegar la tauromaquia a la ciudadanía. No pretendemos convencer a nadie. Simplemente queremos mostrar este arte y que a quien le guste que se une. Repito, no vamos a convencer, simplemente a mostrar algo por lo que tenemos verdadera pasión. Una vez sea conocido, que cada cual tenga su propio juicio”.

Entre los asistentes hubo aficionados de toda la vida así como otros de nuevo cuño, entre ellos mujeres, deseosos de manejarse con los ‘trapos’. Llamaron la atención las habilidades mostradas por dos pequeños que no cesaron de dar pases de todo tipo con la más clásica de las distinciones.

De otro lado, cabe destacar que el presidente de la Fundación Cultura Taurina aseguró a este medio que “lo que en principio se tornaba una posibilidad va a ser una realidad y nuestros equipo jurídico va a iniciar acciones legales contra el Ayuntamiento de Jerez por haber cerrado la escuela de Tauromaquia”. Según dice, “desde hace año y medio la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, nos viene ignorando y no nos concede las reuniones que le venimos solicitando”. Cabe destacar que la Escuela de Tauromaquia de Jerez acumulaba 33 años de historia cuando fue clausurada.