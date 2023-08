El Canijo de Jerez volverá a demostrar este viernes que tiene "mala fama"

En tiempos como los que corren, con unos y otros aullando a cada lado, con cancelaciones y acosos por doquier, hay que agradecer que alguien alce la voz y suelte verdades como ésta: "Haga lo que haga siempre hay alguien detrás / metiendo las narices en mi forma de pensar". Más claro, imposible.

Si algo ha caracterizado siempre a El Canijo de Jerez ha sido, precisamente, ese carácter suyo indómito, esa naturaleza libre que siempre le ha llevado a recorrer caminos propios, sin el miedo al que dirán y asumiendo los riesgos que hicieran falta. La independencia no solo musical, también vital. Arriquitáun.

Su próximo disco, de hecho, el quinto en solitario de su alambicada y aplaudida trayectoria, no será también solo una vuelta a las raíces con el que el jerezano abraza de nuevo la crudeza de sus inicios, ésa cuyo ritmo marcaban las guitarras, las palmas y los cajones. También será, ojo, todo un canto a la libertad. Y como botón de muestra, aquí tenemos este 'Mala fama', que se publica este viernes, 11 de agosto, y que nos llega en plena canícula veraniega como tercer adelanto de ese esperadísimo nuevo álbum, cuyo título será 'Ceniza y barro'.

Más flamenco que nunca, El Canijo de Jerez vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua —"tengo mala fama / porque siempre hago lo que quiero", canta con su desparpajo habitual— pero también a seducirnos con el corazón en la mano: "Tengo mala fama / porque no me importan los dinero' / prefiero que el mundo entero se desnude y sea feliz", nos espeta también arropado por coros y palmas.

La canción viene acompañada una vez más, como ocurriera con los sencillos anteriores, de un estupendo videoclip, firmado al alimón por Jesús Gómez, Christian López y Ana Belén Gutiérrez. Una pieza en la que seguimos a nuestro protagonista a lomos de su motocicleta para acabar rodeado de amigos en una suerte de juerga flamenca en la que no faltan la fogata de rigor y... ¡skaters! Como si a Harmony Korine le hubiera dado por rodar su 'Kids' en Jerez de la Frontera, vamos.

Después de cuatro títulos tan celebrados como 'El nuevo despertar de la farándula cósmica', 'La lengua chivata', 'Manual de jaleo' y 'Constelaciones de Humo', y viendo los tres primeros adelantos que nos llegan de su próximo álbum, estamos ya deseando hincarle el diente a ese 'Ceniza y barro' que nos llegará en octubre. Por muy "Mala fama" que tenga su creador.