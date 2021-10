“Cantar temas que ha hecho gente tan grande, no es fácil”

Conversar con Tomasa Guerrero ‘La Macanita’ es siempre una experiencia. Vivencias, pareceres e impresiones fluyen como si estuviéramos delante de una cascada, porque la artista jerezana sigue siendo una de las grandes.

–¿Le noto cansada?

–La verdad es que no, no te creas, lo que pasa es que son muchas cosas. Estoy trabajando en un espectáculo complicado y requiere un esfuerzo de todo tipo. Date cuenta que es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad.

–Hablemos de este espectáculo, ‘Querer y amar. Las canciones de Manuel Alejandro’. Suena bien...

–Sí, es un algo que surgió del Teatro Villamarta dentro de estos 25 años de reapertura que se están celebrando. Isamay (Benavente) me propuso una idea de espectáculo para mayo, pero en mayo la pandemia estaba a flor de piel. Entonces le comenté lo que yo tenía en mente, y la verdad es que le gustó más todavía. Así ha surgido todo y aquí estoy liada desde mayo (risas).

–Supongo además que a usted le hacía ilusión llevar a cabo un montaje como éste...

–Por supuesto. Quiero disfrutar del momento, es una cosa que me he propuesto porque hacía mucho tiempo que quería cantar estas canciones de Manuel Alejandro. Sólo espero que a la gente le guste y sobre todo sentirme bien.

–Porque su vínculo con Manuel Alejandro data de la década de los noventa...

–Claro, fue con la grabación del disco ‘Jerez canta a Manuel Alejandro’. Parrilla y Morao contaron conmigo y pude participar en un disco, para mí irrepetible. Ahí tuve por primera vez contacto con los temas de Manuel Alejandro. Porque antes, como todo el mundo, había escuchado algunos en la radio a los artistas que los intrepretaban.–’Qué no se rompa la noche’ y ‘Cuando anoche en el mar’, dos auténticas joyas...–La verdad es que sí, quedaron muy bien. El primero me lo puso Parrilla, aunque se lo escuché a Lolita por primera vez, y el otro a Julio Iglesias, pero claro, no por bulerías, como lo hicimos. Creo que hoy día, tantos años después aquel disco, suena actual, es increíble. Es más, me los pide mucha gente cuando voy a algunos sitios porque además, no los he cantado mucho.

–Ha mencionado a Manuel Parrilla y Morao, dos piezas claves en su carrera....

–Por supuesto, Morao y Parrilla fueron mis maestros, me han enseñado mucho y creo que en mi carrera, ambos han sido un apoyo para otras cosas que luego he ido logrando.

–Volvamos al espectáculo. ¿Qué enfoque pretende darle?

–Un enfoque diferente. En la dirección está Paco López, y además de ayudarme bastante, sabe muy bien lo que quiere, porque de esto sabe taco. M e mandó un listado grande de temas, dividido en grupos y yo tenía que ir eligiendo una o dos de cada grupo. Así lo hemos montado y creo que, a falta de unos días para el estreno, he acertado.

–¿Veremos entonces a otra Tomasa Guerrero?

–Sí, hombre. A La Macana no sólo le gusta cantar por seguiriyas, por soleá, por malagueñas o por alegrías, sino que soy capaz de hacer otros registros, que por suerte o por desgracia los saco poco. Porque ya se sabe que a la hora de trabajar hoy día, cuando llevas a cuatro músicos más de la cuenta, ya no te lo aceptan. Pero aún así, me considero una cantaora con muchos registros, y a mi forma y mi manera hago las cosas.

–Quizás eso sea lo más complicado de este espectáculo, darle la personalidad a cada tema...

–Eso es, porque todos estos temas que voy a interpretar, son temas que han cantado muchísimos artistas y muy buenos. Estamos hablando de Raphael, de Rocío Jurado, de Julio Iglesias...Pero claro, yo lo voy a hacer a mi forma, porque es una cosa que tenía ganas, de cantarle a Manuel Alejandro sus canciones con el sello de Tomasa La Macanita.

–¿Y le ha sorprendido alguna?

–Bueno, la verdad es que no son ninguna fácil de cantar, porque es otro registro, pero estoy intentando encajarlas bien, con Paco (López), con Manuel Valencia y con Julio Lozano, que ha sido el encargado de hacer los arreglos. Bueno, también llevo algunos arreglos de Antonio Gallardo hijo. Además, vienen como colaboración especial Rosario ‘La Reina Gitana’, José Zarzana y en la dirección musical está Elena López. Lo que sí es cierto es que mi voz es particular y tengo que adaptar los temas a ella, yo no tengo la garganta de una soprano.

–Y como invitado estrella, Miguel Poveda. Casi ná....

–Sí. Hace poco trabajé con él aquí en Jerez, con un programa que se ha grabado para TVE y que todavía no se ha emitido. Estuvimos hablando, le encantó la idea, y me comentó si podía venir. Yo encantada, fíjate, y bueno si Dios quiere, él va a hacer una cosa suya y luego haremos una sólo los dos. Nos vamos a pelear, va a ser un tema de matrimonio (risas) para hacer el ‘A qué no te vas’.

–¿Le gustaría que esta nueva propuesta no se quedase ahí?

–Claro, tenemos en mente venderlo y llevarlo a más sitios. Ya no sé si completo del todo, o con menos canciones y hacer dos partes. En fin, esa es la idea, pero bueno, habrá que esperar, aunque espero que llegue a más teatros.

–¿Y qué dice Manuel Alejandro? ¿Ha podido hablar con él?

–Pues no, con él no he hablado, pero sí sé que lo sabe. Sé que ahora ha tenido algún problema de rodilla y no va a poder venir, o al menos eso creo, pero sí su familia.

–¿Qué es lo más difícil de este nuevo reto?

–Bueno, difícil es conjuntarlo todo, difícil es que no se te olvide nada en el escenario, difícil es que la voz cumpla...En fin, son muchas cosas y todo esto te lleva a estar en tensión, y con los nervios que supone un estreno.

–¿Qué le pide Paco López porque es una persona exigente?

–Sí que es exigente. Él te obliga a todo. Es buen maestro en lo suyo y no es fácil, tanto lo que yo me he propuesto como lo que él me pide. Ya llevo mucho tiempo en esto y sé dónde me amarro el zapato, y él además, sabe que yo lo puedo hacer, por eso aprieta.

–Cambiando de tema. ¿Cómo ha llevado la pandemia?

–Bueno, como todo el mundo, con días mejores y peores. Personalmente me he reservado muchísimo, he salido lo mínimo y cuando lo he hecho, he comprado para varios días para no volver a salir. Luego, en el trabajo, sota, caballo y rey y con poquito público. Ha sido muy deprimente y muy frío, la verdad. Luego, desgraciadamente en mi casa hemos tenido una muerte, el marido de mi sobrina, y ha sido muy duro, porque además era muy joven. Se ha ido mucha gente, muchos compañeros, es difícil. Para mí, lo peor ha sido no poder reunirme con mi familia, no poder ver a mis hermanas ni a mis sobrinos, y lo que más me duele es que haya habido gente sin miedo, a las que le ha dado un poco igual y que indirectamente han hecho mucho daño. Aún así, esto sigue y no podemos bajar la guardia.

–Afortunadamente, parece que todo va a mejor, y en lo artístico, el abanico va a abriéndose...

–Sí, poco a poco van saliendo cosas. Ahora, por ejemplo, el día 27 voy a la Suma Flamenca de Madrid y en noviembre también hago otra cosa en Zamora. Además, muchas cosas que se aplazaron el año pasado, parece que se están retomando. Yo personalmente lo que quiero es tener salud, con ese poquito me conformo. Hay veces que se trabaja más, otras veces menos, pero con salud.

–Antes ha hablado de Parrilla de Jerez. ¿Qué opina de que se haya pedido una calle para él? ¿Se ha sido justo con Parrilla en Jerez?

–Creo que no. A Parrilla no tenían que haberle puesto ya una calle, sino más cosas. Además, creo que en vida a Manuel se le hicieron pocas cosas. Parrilla era un músico muy grande, y como persona era lo más. No he visto un gitano tan bueno y noble como él. A su figura no se le ha hecho justicia, ni en Jerez ni en muchos sitios. ¿Una calle? Sí, está bien, pero habría sido mejor en vida y que él lo hubiera visto.

–(....)

–Pasa igual que con la zambombas. Muchos artistas trabajamos todos los años en esta época gracias a Parrilla de Jerez, porque él y Juan de la Plata la recuperaron con la Cátedra. Ellos fueron los que hicieron revivir esta fiesta, que por desgracia cada vez está peor, porque ahora hacen zambombas desde el Día de los Difuntos.

–Veo que no está muy de acuerdo con todo esto...

–Claro que no, se está degenerando todo. Mira, antes hasta el día de la Inmaculada no se empezaba a cantar villancicos. Y ahora en octubre está la gente cantando villancicos. Y verás tú este año después de la pandemia, vamos a estar hasta febrero cantando villancicos.