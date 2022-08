Cáritas prevé una subida de hasta el 20% en los recibos de luz que sufragan

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá este miércoles un 3,69% con respecto a este martes, hasta los 476,39 euros por megavatio hora (MWh), tocando así un nuevo máximo desde que entró en vigor la excepción ibérica el pasado 15 de junio, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). El precio promedio de la luz para estos clientes registra así en agosto su nivel más alto para un mes en la historia, con una media de 307,75 euros por megavatio hora (MWh).

Las previsiones para los próximos meses no son muy positivas y desde Cáritas Diocesana Jerez ya calculan un incremento de entre el 15 y el 20% en los recibos de la luz de los usuarios que atienden. “Estamos salvando la situación hasta ahora gracias a ayudas extraordinarias, pero no sabemos si se mantendrán los fondos con los posibles cambios políticos. Lo que esperamos es un importante incremento del gasto de la luz de las personas que nos piden ayuda”, declara el director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, Juan Pérez.

“No sólo vemos una subida en la energía, también en la alimentación. Sólo hay que recordar a cuánto pagábamos hace cinco meses ciertos artículos en el supermercado. Sin embargo, no he visto en ningún diario económico que una petrolera o una compañía eléctrica dé pérdidas”, remarca Pérez.

El director de Cáritas explica que a la Diócesis no sólo llegan personas que no pueden afrontar el pago de un recibo, “sino que a lo mejor viene con tres impagos, y se pagan o le cortan la luz. Así que debemos hacer frente a tres recibos a la vez”.

Pérez también pone el foco en la brecha digital, una barrera para acceder a ayudas: “El 50% de la población que podría beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital no lo llega a percibir por la brecha digital”. Ante todo este escenario, el director de Cáritas señala que “invitaría a los de ‘arriba’ a que se pongan en la piel de una familia con dos hijos y con menos de 500 euros para pasar el mes. Y no son pocas las personas que se ven así. Esto no se puede sostener”.

Ante el aluvión de peticiones de ayuda que diariamente recibe Cáritas Diocesana, la web de la entidad tiene un apartado titulado ‘Qué puedes hacer tú’ en el que se explica las distintas formas de colaborar con la institución.