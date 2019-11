Si los políticos no dialogan lo suficiente en Madrid, a ver si lo hacen en Cádiz. Este es el objetivo de esta sección, denominada Cinco en raya, en la que, hasta mañana viernes día 8, cada cabeza de lista al Congreso por Cádiz de los partidos con representación parlamentaria afrontará tres preguntas de cada uno de sus adversarios. La penúltima en someterse a este cuestionario es María del Carmen Martínez.

Hace poco más de un año, la jerezana accedía a la política presentándose como independiente en la lista que Ciudadanos elaboró para las elecciones autonómicas del 2 de diciembre del año pasado. Aunque logró el escaño en el Parlamento andaluz, poco tiempo después renunció a él para encabezar la candidatura de la formación naranja al Congreso en los comicios de abril. Tras ser la segunda fuerza más votada en la provincia, Ciudadanos ha vuelto a confiar en esta jerezana para que lidere otra vez la lista a la Cámara Baja.

Los candidatos aprovechan sus preguntas para reprochar a la formación naranja sus presuntos vaivenes ideológicos y su “giro a la derecha”, afirmaciones negadas por Martínez que apunta en varias ocasiones: “Ciudadanos no se ha movido del centro”.

Las preguntas de Fernando Grande-Marlaska

Nacieron para ocupar el espacio del centro político y por el camino le han abierto la puerta a la ultraderecha en las instituciones. ¿Considera acertado el viaje a la derecha de Albert Rivera?

Ciudadanos es un partido liberal y de centro. Nació así, sigue así y seguirá así. Los únicos viajes que hace Albert Rivera son los que hace por toda la geografía española para visitar a la ciudadanía; y, en concreto, ha venido mucho a Cádiz cada vez que lo hemos necesitado, algo que, por cierto, no hace el señor Marlaska durante el año.

Las encuestas apuntan a una bajada de Ciudadanos que en esta provincia perdería al menos un escaño. ¿En qué se han equivocado? ¿Con qué tesis se definiría usted mejor, con la de Garicano y aquellos que se posicionaron del lado de pactar con el PSOE o con la cerrazón de Rivera, que se negó siquiera a hablar con Pedro Sánchez?

Aquí solo hay una persona que se ha equivocado y se llama Pedro Sánchez. Ciudadanos no ha cambiado ninguna de sus políticas ni su programa... No hay que elegir entre dos vertientes. En esa pregunta, Marlaska incluye una mentira porque él sabe perfectamente que Rivera se reunió con Sánchez y le puso por delante unos pactos a los que Sánchez dijo no. Él dijo que quería gobernar en solitario y que le diésemos nuestro voto a cambio de nada. Por lo tanto, el señor Marlaska miente.

¿Qué haría para combatir el cambio climático en esta provincia? ¿Considera una buena idea que una carretera atraviese el Parque Nacional de Doñana para conectar las provincias de Cádiz y Huelva como proponen desde el Gobierno andaluz?

Tenemos en nuestro equipo a una agricultora y ganadera:Mari Ángeles Rosado. Creemos en el apoyo a la agricultura, cosa que el PSOEno ha hecho en este tiempo. Nuestras primeras medidas serían de apoyo a la transición ecológica porque los pastos y los cultivos leñosos ayudan a captar CO2. Y también apoyaríamos a la ganadería ya que ayuda a la limpieza de montes. Este apoyo se implementarían también con medidas para facilitar el relevo generacional en este sector y el acceso a los emprendedores en el mundo rural. Con todo esto se podría disminuir el paro en esta zona, ayudaríamos a asentar población y contribuiríamos a la transición ecológica.

Las preguntas de Noelia Vera (Unidas Podemos)

¿Qué medidas económicas y fiscales llevará a cabo su partido para paliar el impacto y los efectos de la próxima crisis económica sobre las rentas más bajas en Andalucía y España? ¿Se compromete su partido a llevar a cabo una reforma fiscal justa y progresiva para que aporten más al erario público quienes tengan más recursos económicos? ¿Adoptará su partido medidas contra la evasión de capital y el fraude fiscal?

A Ciudadanos le preocupa muchísimo la evasión fiscal, de ahí que nunca apoyaremos una amnistía fiscal. Si hay algo que nos preocupa especialmente es la corrupción, que se ha llevado muchísimo dinero y que ha estado implantada en el bipartidismo. En cuanto a las medidas económicas, estamos convencidos de que la creación de empleo depende de las empresas pero también necesitamos que los ciudadanos se queden con el dinero en el bolsillo para que lo gasten y vuelva a las empresas; de este modo, se mantiene el círculo económico. Ya lo hemos hecho en Andalucía con una reducción de impuestos especialmente a la clase media. Hemos demostrado que se puede hacer en Andalucía porque ya se gasta más, se consume más y, por tanto, llega más a las arcas públicas. Además, hay que reducir el impuesto de sociedades a las pymes porque, al bajarlo, damos margen y respiro para contratar y reinvertir. Y todo esto redunda en más ingresos para la administración aun habiendo reducido los impuestos.

¿Cuáles son las propuestas de su partido para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones andaluz y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas gaditanos/as?

Casi todos los partidos políticos apuestan por decir que van a subir las pensiones pero pierden de vista la causa del problema que hay con ellas. Nosotros lo tenemos claro: hay que aumentar el empleo y las contrataciones. Está claro que, si no tenemos población activa, no vamos a tener pensiones que subir dentro de unos años. Hay que incentivar el empleo con muchas medidas. Para los trabajadores de cuenta ajena, hay que facilitar la contratación a las empresas con bonificaciones, incentivando los contratos indefinidos para que haya estabilidad. Y también hay que incentivar al emprendedor.

¿Qué compromisos programáticos asume su partido para garantizar el derecho a la vivienda a quienes no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o de alquileres hoy por hoy en la provincia de Cádiz?

No quiero ser repetitiva pero tenemos un problema de base porque, si hay un problema en los cimientos, todo se derrumba. Necesitamos que la gente tenga un empleo digno. Si lo tienes, y gestionas bien, te permitirá tener unos ingresos y, por tanto, una estabilidad y así se puede desarrollar mejor un proyecto personal y afrontar gastos como el alquiler o la compra de una vivienda. Y, por otro lado, tenemos que fomentar el mercado de alquiler de viviendas ya que ayudará a dinamizar la economía de determinados barrios ya que evitará que haya casas vacías. Queremos proteger a ambos: al inquilino y al propietario. Será muy importante reducir el precio de los alquileres pero sin regulaciones que estrangulen. Eso se puede hacer ofreciendo al propietario seguridad en el cobro si baja la mensualidad por debajo del precio de mercado. Con ello se evitaría la inseguridad del propietario porque se reduciría el peligro de no cobrar y el inquilino vería reducido su alquiler.

Las preguntas de María José García-Pelayo (PP)

Ciudadanos se negó a formar en España un frente común con el PP para sumar en el centro político, a la vez que en pocas semanas pasó de no querer hablar con Pedro Sánchez a ofrecer un pacto de apoyo in extremis con condiciones, una vez convocadas las nuevas elecciones. Ahora, tras los acontecimientos de Cataluña, ha vuelto a distanciarse de los socialistas. ¿Ve coherente esta actitud de continuos cambios de criterio? ¿Sabe Ciudadanos qué quiere para España tras el 10-N?

Quiero empezar diciendo que, con esa pregunta, parece que María José García-Pelayo no ha estado en el Congreso de los Diputados y yo recuerdo haberla visto por allí. Ciudadanos tiene claro lo que quiere y es poner España en marcha. Ni hemos estado del lado de Pedro Sánchez ni del Partido Popular. Nosotros estamos al lado de los ciudadanos y de nuestros votantes. Por lo tanto, toda la reflexión que hace en esta pregunta no tiene ningún sentido porque nosotros hemos defendido a los ciudadanos por encima de todo. Nosotros formamos un gobierno programático en Andalucía que funciona. Si, llegado el momento, tenemos que volver a otro acuerdo programático, perfecto. Pero siempre pondremos en el centro a los ciudadanos. Nunca nos hemos movido de ese centro; simplemente hemos tenido la oportunidad de formar un gobierno con el Partido Popular y ha funcionado. Todo lo que ocurra en el Gobierno central dependerá de los escaños que obtenga cada partido.

Una de las críticas a Ciudadanos es su indefinición sobre asuntos importantes que afectan a los ciudadanos como ocurrió con el debate sobre la prisión permanente revisable. ¿Está Ciudadanos a favor o en contra de ella?

Nosotros creemos que hay que legislar y que hay muchas leyes que están obsoletas. Tenemos claro que hay que revisar muchas cosas que no están acordes con la realidad pero nosotros hacemos caso a lo que la sociedad nos dice. Si la sociedad, en una mayoría, nos dijera que no, hablaríamos con ellos para ver qué se podría hacer. Y si nos pide que la apoyemos, hablaríamos también para ver qué medidas se podrían adoptar. Ciudadanos está para responder a los problemas de la sociedad y adecuar las leyes a lo que la sociedad nos pida, siempre cumpliendo con nuestros ideales. Si la sociedad nos pide que pongamos sobre la mesa ese debate u otros como la ley de gestación subrogada o la ley de familias, así lo haremos.

¿Cuáles son para Ciudadanos las tres actuaciones prioritarias dentro de su programa para la provincia de Cádiz?

Las tres que me pide las englobaría en una:cumplir con las promesas que hicieron elPPy el PSOEy que no cumplieron cuando estuvieron en el gobierno. Nosotros sí vamos a cumplir si llegamos al gobierno y lucharemos por su cumplimiento si nos quedamos en la oposición. Es imprescindible acabar con el desempleo pero tiene que ir unido a la mejora de las infraestructuras. No puede ser que yo, que acabo de llegar a la política, tenga que reivindicar las deudas históricas del bipartidismo con esta provincia como puede ser el nudo de Tres Caminos, la línea férrea Algeciras-Bobadilla, la ampliación del aeropuerto de Jerez, ... Estas infraestructuras son fundamentales para mejorar las comunicaciones de la provincia . Y hay un tema que se le suele olvidar al señor Marlaska que es fundamental para la provincia como es la revisión del catálogo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de funcionarios de prisiones y Vigilancia Aduanera. Es estratégico y fundamental en una provincia como esta que estos cuerpos tengan los recursos humanos y técnicos necesarios para su trabajo diario. Esta provincia tiene unos problemas de narcotráfico y de inmigración ilegal que obligan a tener que revisarse los catálogos para darles una mayor y mejor dotación.

Las preguntas de Agustín Rosety (Vox)

En 2015 ustedes firmaron un pacto de investidura con Pedro Sánchez. El pasado julio Albert Rivera dijo que no podía apoyar a Sánchez porque este tenía un plan y que era una banda y un peligro para España. En septiembre se ofrecieron a pactar una abstención para hacerlo presidente. Y en esta campaña ya hablan abiertamente de pactar con el PSOE. ¿Cree usted que estos cambios de parecer son la causa de que las encuestas pronostiquen el hundimiento de Ciudadanos el próximo 10-N?

Volvemos a lo mismo. Nosotros no hemos cambiado de parecer. Lo que le ocurre a otros partidos es que se extrañan cuando ven que hay un partido como es Ciudadanos que cumple su palabra. En cambio, PP y PSOE prometen pero no cumplen. Nosotros acordamos con el PSOE una serie de cosas antes de que permitiera que se diera un golpe de Estado en Cataluña y que muchos españoles perdieran sus derechos. Y eso no podemos dejarlo pasar. Pedro Sánchez ha actuado de manera irresponsable y no podemos darle alas a un partido que cede ante el bipartidismo y que no trata de la misma manera a los catalanes que no son independentistas. Nosotros no cambiamos; son ellos [los socialistas] los que están haciendo cosas para una parte de España cuando tienen que mirar por todos los españoles. Nosotros seguimos en el mismo centro, mirando a todos los españoles por igual y apostando por mejorar la vida de los ciudadanos pero nunca aceptando el chantaje de Pedro Sánchez.

En sus orígenes, Ciudadanos insistía mucho en la regeneración política y en terminar con los partidos como agencias de colocación. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, con Ciudadanos en el gobierno se han duplicado las consejerías. Aquí en San Fernando sus concejales votaron no a la subida de sueldos propuesta por el gobierno del PSOE porque afirmaban que defendían la contención del gasto público y tres meses después pactaron con el PSOE. ¿Volverán a olvidar sus ideales a cambio de un sillón en el gobierno?

Yo animo al señor Rosety a que lea más sobre Ciudadanos y lo que hace allá donde gobierna porque me da la sensación de que la única idea que tiene es eliminar las autonomías y nada más. En Andalucía, Ciudadanos ha acabado con el clientelismo, el enchufismo y con los chiringuitos políticos. Y ha empezado tan fuerte que ha hecho dos presupuestos en dos meses, ha adelgazado altos cargos y duplicidades. Fíjese que, incluso, hemos podido encarar el problema de las listas de espera hospitalarias de manera urgente y muy solvente.

Como usted sabe, España ha firmado un tratado con el Reino Unido en materia de fiscalidad y protección de intereses financieros en Gibraltar. El tratado está pendiente de ratificación por el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es la posición de su partido? ¿Votarán a favor o en contra? ¿Por qué?

Ese tratado no tiene vinculación ninguna y hasta que no esté ratificado no puedo pronunciarme. Pero sí puedo decir que las relaciones con el Reino Unido deberían haberse visto con más tiempo por Pedro Sánchez. No se ha tomado en serio el ‘Brexit’ y es un problema que tenemos, especialmente en esta provincia. Se deberían haber diseñado mecanismos y planes de contingencia específicos a las empresas para adelantarnos a ese problema. A partir de ahí, Ciudadanos estará a favor de las medidas efectivas y vinculantes pero se tienen que proponer cosas y esto no lo ha hecho Pedro Sánchez; no ha propuesto absolutamente nada.