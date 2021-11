Cedown presenta este viernes su Calendario Solidario 2022

Cedown presentará su Calendario Solidario 2022, este próximo viernes 12 de noviembre a partir de las 20:00 horas de la tarde, en la Sala San Jorge de los Museos de la Atalaya, en Jerez de la Frontera.

En esta ocasión, por motivos de seguridad, se presentará en un acto que contará con un aforo reducido, por lo que no estará abierto al público en general. El calendario de este año muestra 13 estampas con la autoría de Miguel Ángel Castaño.

Los verdaderos protagonistas de la obra, los chicos y jóvenes de Cedown, destacan en estampas llenas de fantasía e ilusión. El trabajo realizado será presentado mediante un making off editado por José Antonio Capote, autor de las imágenes grabadas.

El acto será presentado un año más, por Esteban Fernández. La organización confía, que el acto será del agrado de todos, contando además con alguna sorpresa. Se espera la asistencia de todos los patrocinadores que hacen posible la edición de este año: Caetano Fórmula, El Corte Inglés, Inmobiliaria Fonkal, Alcampo, Cadimar, Cadimar Vehículos Industriales, Limpiezas Reyes, Caetano Motors, Barca Pizza, Diputación de Cádiz, Colegio oficial de gestores de Sevilla, Rumabe y Tododisca.

De la misma manera se espera la asistencia de aquellas entidades y personas que, con su ayuda hacen posible la presentación y edición de esta publicación. Destacan entre todos ellos el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez y Diario de Jerez.

Cedown, agradece públicamente a aquellas entidades, empresas y particulares que hacen posible la edición de esta obra, a la vez que hace un llamamiento ciudadano para que colaboren con su adquisición; ya que los recursos económicos que se obtengan irán destinados a la financiación de los programas educativos y formativos, que Cedown tiene en funcionamiento, "y que no han dejado de funcionar en ningún momento a pesar de la gran crisis que hemos sufrido", señalan desde la entidad.

Premios a la Solidaridad Cedown 2021

Cedown, reconoce anualmente la labor solidaria de entidades y personas con sus Premios a la Solidaridad. Es tradicional que dichos galardones sean entregados a los postres de su cena benéfica; pero este año debido a la situación actual, lo serán en el acto de presentación del calendario.

Estos premios tienen una trayectoria de más de 15 años, contando con él en el apartado de entidades: Seguros Santa Lucia, Sin Límites Comunicación, C. D. Anpehi, Parque de Bomberos de Jerez, Xerez C. D., Rotary Club, Alabrisa Eventos, Diputación de Cádiz, Diario de Jerez, o el año pasado la Fundación Once.

En la modalidad de personas, conocido como Premio a la trayectoria solidaria han sido premiados personas como Miguel Ángel Castaño, Angelita Gómez, Miguel Quirós Morales, José Antonio Capote, Antonio Morales, José Lorenzo Gallego "Jologa", Mercedes Narbona, y el año pasado reconociendo a Ana María Sabido Galera.

En esta ocasión en el apartado de Entidad Solidaria, se va a reconocer la gran labor social al servicio de la normalización de las personas con discapacidad intelectual de la Compañía Flick Flock Danza. Se reconoce con este premio la trayectoria de esta compañía con un reconocido trabajo de inclusión de las personas con discapacidad a través del arte.

La modalidad de Premio a la Trayectoria Solidaria en su edición 2021 recaerá en la persona de Fritz Visser, por su magnífica trayectoria solidaria apoyando a todo tipo de colectivos y causas en nuestra ciudad y en su país de origen, los Países Bajos. Con este premio Cedown quiere honrar la memoria del premiado por su colaboración con la entidad, y el gran cariño con el que es recordado por sus miembros.