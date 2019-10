El gobierno asegura que se sigue trabajando para restaurar los servicios "en próximas horas"

Los técnicos municipales continúan tratando de restaurar la red informática tras el grave ciberataque sufrido hace ya una semana. En un comunicado remitido en la tarde noche de este martes se ha apuntado que se sigue trabajando para restaurar los equipos vinculados a "la atención al público" en las "próximas horas".

No obstante, hasta este momento no se han especificado qué trámites volverán a estar operativos en un corto periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta que, desde el pasado miércoles no se puede realizar gestión alguna que requiera de una herramienta informática. Las previsiones dadas por el ejecutivo local es que próximamente puedan estar operativos el "90% de los servicios", una labor que encuadró en una primera fase de recuperación de la red informática municipal.

Así, se informó de que ya se ha garantizado el uso seguro de unos 400 equipos, casi un tercio de los que tiene el Ayuntamiento. De hecho, horas antes de este comunicado, la delegada de Economía, Laura Álvarez, compareció en las oficinas del servicio informático municipal, para explicar el ritmo de trabajo: “Tenemos que asegurarnos que lo que entra, entra con seguridad; por eso preferimos ir lentos. Son 1.300 equipos los que deben limpiarse, un volumen importante por lo que estamos apostando por la máxima seguridad”.

En esta misma línea se pronunció horas antes la alcaldesa, Mamen Sánchez, en Canal Sur Radio quien volvió a insistir en que el Ayuntamiento contaba con los sistemas de seguridad adecuados. “Hay quien opina sin haber estado siquiera con los directores de los servicios informáticos o el CNI; ni el mejor antivirus del mundo puede parar este tipo de ataques; son organizaciones criminales que van por delante”, sostuvo.

Mamen Sánchez también rememoró cómo empezó el ataque: "Lo primero que hubo fue una detección de correos extraños, porque el sistema que utilizan son correos que resultan familiares y es normal que pinches y ya a partir de ahí, entra. La alerta se produjo en el momento que se vio algo extraño y se procedió a proteger. En este sentido, señaló que hace poco más de una semana hubo trabajadores que vieron “algo raro” por lo que saltaron algunas alertas ya que estaban llegando a través de “facturas telefónicas”.