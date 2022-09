Ciudadanos Jerez reclama la protección de viandantes y conductores de la ciudad

Jesús García, viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, ha reclamado el inicio de las actuaciones en viales, acerados y pasos bajo techo en La Granja que llevan años solicitando: “En distintas ocasiones nos hemos reunidos con los vecinos de La Granja para denunciar la falta de una correcta señalización en los pasos de peatones y del estado de deterioro del asfaltado y acerado que pueden ocasionar accidente por las distintas grietas y hundimiento que aparecen en la calzada”.

En este sentido, el edil liberal quiere "proteger a los ciudadanos de la inseguridad vial que existe en muchos puntos de la ciudad por las grietas y hundimiento del asfaltado y acerado, desprendimientos de techos en distintos pasos a plazas así como de una pésima señalización en las pinturas de pasos de peatones. Llevamos mucho tiempo reclamando que se señalice el asfaltado de una manera adecuada para que no se produzcan accidentes de los que después todos nos lamentaremos”.

Además, García ha señalado que “igual que hay que inspeccionar los vehículos en la ITV, también tenemos que comprobar el estado adecuado de nuestros viales y el estado de las pinturas que señalizan nuestro asfaltado, así como del estado del acerado. No tiene sentido que paguemos impuestos por circular con seguridad por nuestra ciudad si después no tenemos las calzadas adecuadas para ello, que previsiblemente desembocarán en accidentes”.

Después de las distintas reuniones que Ciudadanos Jerez ha mantenido con los vecinos de La Granja, "que muestran su preocupación en la movilidad y el carácter urgente de las reparaciones de acerados, distintos pasos, asfaltado y mejora de la señalización del mismo para la integridad de los ciudadanos de Jerez que por ella transitan", desde Ciudadanos Jerez "preguntamos al gobierno municipal de Mamen Sánchez si es que mantener adecuadamente la urbanización no es un servicio que tenemos que ofrecer a los jerezanos, que no son inversiones, simplemente son obras de mantenimiento y a día de hoy no vemos ninguna mejora en los servicios de seguridad vial en La Granja que ya habíamos denunciado con anterioridad”.