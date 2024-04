Los grandes retos del Club Nazaret: más deporte amateur y desestacionalizar

El Club Nazaret ultima los detalles para iniciar una gran temporada con la novedad de la cubierta retráctil de la piscina climatizada. El presidente Manuel Ángel Pérez Orellana destaca que este proyecto era "muy esperado, demandado y novedoso. Es el proyecto más importante que ha hecho el Club a lo largo de su historia".

"Esperamos que este proyecto sirva para relanzar al Club, que nos sirva para tener un futuro prometedor y a muy largo plazo, y evitar la incertidumbre de momentos pasados. Queremos que este proyecto nos sirva para atraer más masa social, aumentar la oferta deportiva del Club y sobre todo, que tengamos un futuro por delante bastante amplio", añade Pérez Orellana.

En estos momentos hay unas 2.000 familias socias y "cada año vamos aumentando. La salud del Club es fantástica. Nuestra intención este año es la de crecer aún más y esperamos que sea gracias a la piscina". El presidente remarca que "desde nuestra junta directiva lo que pretendemos es aumentar también la oferta deportiva, que la gente tenga aquí deporte muy variado para hacer durante todo el año. No queremos ser un club exclusivo de verano, sino que los socios vengan durante todo el año".

Para conseguir este objetivo, Pérez Orellana y su equipo reconocen que crecer viene de la mano del deporte amateur. "Sabemos que el deporte amateur si no se ejerce por parte de un club como éste, donde hay una gran masa social, no es rentable para casi nadie. Aquí hacer deporte es muy fácil, muy barato. Entendemos que el futuro del club pasa por el deporte. Lo tenemos claro", explica el presidente.

La piscina cubierta y climatizada más grande de la ciudad

"No ha sido nada fácil llegar hasta aquí". "En primer lugar porque los costes son alto. Hacer una piscina cubierta de este tamaño no es fácil, ni es barato. Y en segundo lugar porque requería de una aceptación importante por parte de los socios y unir todas esas cosas no es fácil", reconoce el Pérez Orellana.

En estos momentos, cuando ya se están terminando detalles de esta gran instalación, el presidente del Club Nazaret pone en valor que "lo que pretendemos con la piscina cubierta es desestacionalizar el Club, que no sea una institución de verano, y aumentar la oferta deportiva". Llegando a ambos objetivos, el presidente considera que es más factible llegar a una "masa social solvente y que sea de futuro para el club".

El director del Club, Alejandro Villagrán, añade que "la ventaja de esta piscina es que va a ser de uso lúdico y deportivo simultáneamente y eso no lo hay en Jerez. Entre semana va a tener el uso deportivo como cualquier piscina cubierta (natación libre, cursos, aquagym, caminar en el agua...), pero los fines de semana va a tener un uso lúdico. Días como hoy se abre la cubierta y puedes estar aquí en el césped y luego darte un baño con agua calentita. Eso no lo hay en Jerez. Aquí lo combinamos todo, la parte deportiva y la parte de ocio".

"Abriremos la piscina con agua calentita y la gente podrá venir a disfrutar. Entiendo que la gente no ha asimilado bien lo que va a ser esto, pero estoy convencido de que cuando lo prueben, esto se va a llenar", apostilla el presidente.

"En este tipo de clubes si no inviertes, se mueren. La gente nueva quiere nuevas inversiones, quiere que su club cada día vaya mejorando, que haya cosas nuevas y por eso es importantísimo estar continuamente invirtiendo", subraya Pérez Orellana.

Además de aumentar la oferta deportiva, la junta directiva tiene sobre la mesa como reto próximo techar las pistas de pádel "para que el pádel también sea un referente igual que es el tenis". "Otro gran proyecto que tenemos ahí en marcha es conseguir el campo de fútbol para poder gestionarlo. Aunque ahora tenemos una escuela de mini fútbol, la escuela de fútbol creo que sería ya el colofón para el Club", avanza.

Verano: fiestas, campamentos para niños, cursos intensivos de deporte...

La temporada de verano va a seguir prácticamente igual que estos años anteriores con la novedad de la piscina cubierta, que se abrirá en verano y se podrá disfrutar de ella exactamente igual que antes. "Vamos a tener nuestras actividades de ocio en verano, como son todas las galas, las fiestas que se hacen aquí en la piscina, el flamenco de los viernes, los campamentos de verano para niños y adolescentes, los cursos intensivos como pádel, tenis, equitación y este año la escuela de fútbol", declara el presidente.

El director del Club, Alejandro Villagrán, añade que "tenemos un proyecto muy chulo para los preadolescentes, que hacen submarinismo, pádel surf, rocódromo... Es un deporte más de aventura y está genial". Precisamente el pasado verano el Club batió récord de niños en el Campamento de Verano, por lo que esperan que la próxima edición obtenga el mismo éxito de participación.