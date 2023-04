Colegio de Farmacéuticos de Cádiz aborda la obesidad sarcopénica y otras cuestiones en la Feria del Mayor Activo

El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz ha participado en la Feria del Mayor Activo, celebrada en las instalaciones de IFECA, en Jerez de la Frontera, en la que han contado con stand propio y ha ofrecido ponencias con el propósito de mostrar a la población de edad más avanzada cómo en las 497 oficinas de farmacia de la provincia pueden ayudarles a mejorar su calidad de vida.

“Las personas de mayor edad son usuarias habituales de nuestras oficinas de farmacia y tienen depositada una enorme confianza en los farmacéuticos como sanitarios de proximidad y con los que comparten muchas cuestiones relacionadas con su salud. Por ello, hemos aprovechado una cita como esta feria para mostrar todo lo que podemos ofrecer a este grupo de población más allá de la dispensación del medicamento, que es la razón de ser de nuestra profesión pero que hoy día complementamos con otros servicios profesionales sanitarios”, explica Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.

servicios asistenciales que se prestan desde las farmacias gaditanas especialmente dirigidos a fomentar una mayor prevención y promoción de la salud. En este sentido, cabe destacar la especial sensibilidad que el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz ha tenido desde hace años con este grupo poblacional, lo que se ha traducido en iniciativas como el programa ‘Peso y Salud en el Mayor’, puesto en marcha en 2018 con el objetivo de promover consejos personalizados de alimentación y hábitos saludables entre personas mayores de 65 años a partir de su Índice de Masa Corporal.



A las personas que han pasado por el expositor se les ha ofrecido asimismo la posibilidad de tomarse la tensión y conocer su nivel de glucemia. En lo que respecta a las conferencias, el secretario del Alberto Virués, explicó en la primera jornada de esta feria los beneficios para la salud que conlleva hacer un uso correcto y racional de los medicamentos, especialmente entre las personas de mayor edad. En este sentido, Virués hizo especial hincapié en la necesidad de seguir siempre la pauta prescrita y a no optar por automedicarse sin consultar antes con un farmacéutico.



Dado que las personas de edad avanzada son más susceptibles de padecer patología crónicas, también son candidatas a tener que tomar más medicamentos para un mejor control de dichas patologías. Ante esta realidad, es también común que en este colectivo de población se produzcan más olvidos o errores a la hora de seguir la pauta terapéutica, lo que puede tener efectos perjudiciales para su salud. A fin de evitarlos, desde muchas farmacias se ofrece el Sistema Personalizado de Dosificación de Medicamentos (SPD), un servicio profesional farmacéutico especialmente dirigido a los pacientes crónicos y polimedicados y que posibilita administrar la medicación para las distintas tomas a lo largo del día en dispositivos personalizados, disminuyendo el riesgo de confusión entre diferentes fármacos y aumentando, por tanto, la adherencia y seguridad al tratamiento. En lo referente al stand, se ha mostrado los pormenores de aquellosque se prestan desde las farmacias gaditanas especialmente dirigidos a fomentar una mayor. En este sentido, cabe destacar laque el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz ha tenido desde hace años con este grupo poblacional, lo que se ha traducido en iniciativas como el programa, puesto en marcha en 2018 con el objetivo de promover consejos personalizados de alimentación y hábitos saludables entre personas mayores de 65 años a partir de su Índice de Masa Corporal.A las personas que han pasado por el expositor se les ha ofrecido asimismo la posibilidad dey conocer su. En lo que respecta a las conferencias, el secretario del Colegio de Farmacéuticos , explicó en la primera jornada de esta feria los beneficios para la salud que conlleva hacer un uso correcto y racional de los medicamentos, especialmente entre las personas de mayor edad. En este sentido, Virués hizo especial hincapié en la necesidad dey a no optar por automedicarse sin consultar antes con un farmacéutico.Dado que las personas de edad avanzada son más susceptibles de padecer, también son candidatas a tener quepara un mejor control de dichas patologías. Ante esta realidad, es también común que en este colectivo de población se produzcanterapéutica, lo que puede tener efectos perjudiciales para su salud. A fin de evitarlos, desde muchas farmacias se ofrece el(SPD), un servicio profesional farmacéutico especialmente dirigido a los pacientes crónicos y polimedicados y que posibilita administrar la medicación para las distintas tomas a lo largo del día en dispositivos personalizados, disminuyendo el riesgo de confusión entre diferentes fármacos y aumentando, por tanto, la adherencia y seguridad al tratamiento.



Este sistema, que se ofrece de forma protocolizada en farmacias de toda Andalucía –en Cádiz, en más del 60%–, es especialmente relevante ante el hecho de que en España uno de cada dos pacientes no es adherente a su medicación, un 30% interrumpe o no continúa con sus tratamientos según las pautas prescritas una vez iniciados y entre un 20 y un 40 % de los pacientes no toma correctamente los medicamentos.



La falta de adherencia y los errores en la toma de la medicación, especialmente en pacientes ancianos crónicos polimedicados, genera reacciones adversas evitables y hospitalizaciones, además de elevar la morbilidad y los costes sanitarios. Según estimaciones de la OCDE, la no adherencia a la medicación provoca 200.000 muertes prematuras de ciudadanos europeos al año y supone un exceso de gasto sanitario de unos 125.000 millones de euros anuales. En España esa falta de adherencia a la medicación afecta a 18.400 muertes prematuras al año y supone un gasto sanitario de unos 11.250 millones de euros.

Obesidad sarcopénica

En la segunda y última jornada de esta cita celebrada en IFECA, el vocal de Alimentación del Colegio de Farmacéuticos gaditano, Felipe Mozo, ha abordado un tema muy desconocido pero con una notable prevalencia entre las personas de mayor edad: la obesidad sarcopénica.



Según reciente estudio realizado en farmacias de toda Andalucía y promovido por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), la prevalencia de obesidad en las personas mayores que acuden a las farmacias andaluzas es muy elevada, y aproximadamente el 15% de estos pacientes suman a esta situación una disminución de la masa muscular que puede terminar afectando la capacidad funcional del paciente y su autonomía, lo que es la denominada obesidad sarcopénica.



Con el fin de favorecer un mayor conocimiento de este trastorno entre las personas potencialmente afectadas, desde el propio CACOF se ha puesto en marcha un proyecto pionero para mejorar la detección precoz de las personas mayores con obesidad sarcopénica desde farmacias de toda Andalucía.



El objetivo es identificar a aquellos pacientes mayores de 65 años que acuden a las farmacias con riesgo de padecer este tipo de obesidad, posibilitando su detección precoz, y determinar la eficacia de la actuación farmacéutica para controlar los factores principales de su progresión y prevenirla.