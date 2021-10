Los padres y madres del Colegio San José denuncian "discriminación"

Padres y madres del Colegio San José han emitido un comunicado a los medios en el que reprochan las palabras del responsable de la Fundación Xafer a Diario de Jerez. Esta plataforma de familias insisten una vez más en que la cuota que el colegio les exige pagar para utilizar determinados servicios "es voluntaria".

Asimismo, aseguran que al contrario de lo que indican desde el centro "no hay plataforma virtual alguna como vende este señor, los alumnos utilizan classroom y correo corporativo a través de gmail".

Las familias denuncian además en este comunicado que "en la tarde del miércoles, hemos visto cómo se nos han desactivado el acceso a los correos de los alumnos que estaban utilizando en classroom y desde donde deben presentar sus trabajos y tareas, dejando a medio hacer muchos de ellos".

Además, reconocen que en los últimos días "muchos padres hemos sido informados en tutorías por los tutores, que ellos tienen las claves de los libros digitales de cada niño para el Aula Virtual de Santillana, la editorial con la que trabaja el centro, pero que por orden de la dirección, no pueden darlas si sus padres no han abonado sus cuotas voluntarias". Del mismo modo, afirman que "los profesores tienen un listado de los padres que no han abonado esas cuotas".

El comunicado recalca también que esas claves del Aula Virtual de Santillana "son gratuitas porque están incluidas dentro del cheque-libro", e insisten en que dicho centro "está sostenido con fondos públicos por lo que, bajo ningún concepto, se puede tener un trato distinto con el alumnado, y menos por un motivo económico