El jerezano Ramón Ruiz Mesa, primer oftalmólogo español en el World College of Refractive Surgery and Visual Sciences

No son pocos los reconocimientos que ya suma el oftalmólogo jerezano Ramón Ruiz Mesa. El último es internacional, puesto que es el primer oftalmólogo español en el World College of Refractive Surgery and Visual Sciences.

"Es un nombramiento para entrar en una sociedad a nivel mundial, formada por autoridades muy importantes. Es un honor ser elegido el primer español en estar en esta entidad", declara Ruiz Mesa.

El especialista subraya que "me supone un gran orgullo y satisfacción que la gente que está liderando el proyecto, referente en todo el mundo y reconocido prestigio, cuente conmigo. Me satisface porque da sentido a lo que hacemos".

Esta sociedad es la única organización global que ofrece acreditación en Cirugía Refractiva, lo que garantiza establecer un estándar de calificaciones y calidad de atención. Según le comunicaron, la entidad justifica la entrada de Ruiz Mesa por "su excelencia en las habilidades quirúrgicas y el dominio de la práctica de la cirugía refractiva, así como sus logros y liderazgo en la enseñanza, la educación y la investigación", y lo identifican como "un líder clave para el logro".