Comisarios de pista del circuito llevan desde septiembre sin cobrar las carreras

Alrededor de 80 comisarios de pista están pendientes aún de cobrar los trabajos realizados desde el pasado mes de septiembre en Jerez. En total, estos colaboradores, que no pertenecen a la plantilla municipal, han participado desde entonces en cinco carreras en el circuito de velocidad pero aún no han cobrado las dietas que les pertenecen. Ante la falta de información al respecto, algunos afectados se han puesto en contacto con Diario de Jerez para mostrar su indignación con esta situación. “Son unos 15 días trabajados lo que nos deben de media”, critican, destacando que para poder trabajar en el circuito “tenemos que pagarnos una licencia que no es barata: la de coche son 90 euros y la de motos son 86 euros para trabajar las carreras que hay al año”. “Sin nosotros no hay carrera”, avisan.

Los afectados son tanto de Jerez como de otras ciudades de la provincia como Cádiz y Chipiona. “Hay estudiantes, parados... personas a las que les gusta el tema de las motos y ahora que vienen todas las carreras seguidas pues aprovechan y les sirve para pagar los regalos de Reyes, por ejemplo”, explican los comisarios pendientes de cobrar. Por todo ello, subrayan que “ahora nos vemos sin nada por culpa del Ayuntamiento”. Los comisarios explican que a cada uno se les adeuda entre 600 y 750 euros aproximadamente, ya que las dietas por día y carrera suelen ser de entre 40 y 50 euros.

A punto de solucionarse

Por su parte, preguntada por este asunto, la primera teniente de alcaldesa Laura Álvarez ha asegurado en declaraciones a Diario de Jerez que el gobierno municipal acaba de realizar esta semana “el pago a proveedores”, por lo que confían en que estos comisarios cobren de manera inminente. “En cuanto el banco lo haga efectivo”, ha recalcado Álvarez.