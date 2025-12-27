La Cabalgata del Cartero Real recorrerá el centro de Jerez: horario, recorrido y días en el Alcázar

La Cabalgata del Cartero Real ya está preparada para salir en dirección al Alcázar de Jerez en un recorrido donde los niños podrán acompañarlo y disfrutar de una tarde muy especial.

La cita será este domingo 28 de diciembre, y comenzará a las 17 horas en el Taller de Fiestas, desde donde el Emisario de los Reyes Magos y todo su séquito partirán en una comitiva llena de ilusión, música y color. El Ayuntamiento ofrecerá un año más la posibilidad de realizar seguimiento en tiempo real de esta Cabalgata por GPS a través de la App ‘Jerez Smart’.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, han saludado este viernes al Cartero Real, comprobando que ya está terminado su trono, desde el que recorrerá las calles de Jerez saludando a los niños.

El recorrido completo de la Cabalgata del Cartero Real transcurrirá por la glorieta Manuel Azaña, calle Merced, plaza de Santiago, calle Ancha, calle Porvera, alameda Marqués de Casa Domecq (Cristina), calle Larga, calle Lancería, plaza del Arenal, plaza Monti y calle Manuel María González, hasta llegar al Alcázar.

A su término, el Cartero Real accederá a la puerta del Alcázar, donde lo esperará la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, para recibirlo en nombre de la ciudad y entregarle las llaves del recinto amurallado en un cofre. Tras la Cabalgata, permanecerá en el Alcázar para recibir allí a los más pequeños tanto el martes 30 de diciembre como el viernes 2 y sábado 3 de enero en un horario de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

El día 2 a las 16 horas atenderá a menores con trastornos del espectro autista, que podrán entregar sus cartas sin música ni ruido. El 3 de enero, a partir de las 16 horas, atenderá a personas con discapacidad que quieran entregar sus cartas sin hacer cola. Para concertar estas visitas deberán inscribirse en la página web de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad.

El Cartero Real lleva varios días en Jerez recogiendo las cartas de los niños desde diferentes enclaves de la ciudad. El delegado de Fiestas, Francisco Zurita, ha destacado la labor que viene desarrollando para facilitar que los niños puedan entregarle sus cartas, por lo que ya ha estado recogiéndolas en el Centro Social Blas Infante y en la plaza de la Merced. Zurita ha recordado la importancia del Cartero Real en unos días en los que las familias se afanan por apuntar el regalo que más ilusiona a cada menor.

Por ello, esta Cabalgata contará con un trenecito con personas usuarias de Afamedis, SAFA, Cedown, Aspanido, Uniper, La Aventura de un X Men, Diego Lucha contra la AME y Por una sonrisa. Además, este año personas con discapacidad protagonizarán un pasacalles a pie para compartir con todo Jerez su ilusión y su alegría en fechas tan emotivas como son las navideñas.

El cortejo de la Cabalgata del Cartero Real contará con dos carrozas, pasacalles y animación con figurantes a pie, entre ellos trabajadores y trabajadoras de Correos, y el acompañamiento de las agrupaciones musicales La Clemencia y San Juan.

Desde el Ayuntamiento se apuesta por continuar trabajando para que todos los ciclos festivos de Jerez y sus actividades cuenten con dispositivos adaptados desde el compromiso con la inclusión, la atención a la discapacidad, y ofrecer un servicio que permita el disfrute para personas con trastornos del espectro autista.

Cabe destacar que para poder hacer el seguimiento de la Cabalgata del Cartero Real es necesario descargar la aplicación Jerez Smart o bien actualizar la citada App que ya estén instaladas en los dispositivos móviles, a su última versión disponible: https://www.jerez.es/app . El delegado de Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha destacado la apuesta decidida del Ayuntamiento por seguir avanzando a nivel tecnológico a la hora de facilitar a la ciudadanía el disfrute de los eventos de la ciudad.

Se recuerda que el Plan Territorial Local en fase de pre-emergencia y ‘Situación Operativa 0’ se encuentra activado desde el pasado 21 de noviembre, día de inicio del periodo oficial de zambombas, y que estará vigente, con la consiguiente activación igualmente del CECOP con sede en la Jefatura de la Policía Local, hasta Reyes Magos.

La Cabalgata del Cartero Real así como la de Reyes Magos son eventos de presencia multitudinaria en las calles, por lo que el citado CECOP tiene la misión y capacidad de atender cualquier incidencia de la manera más inmediata y eficaz de manera coordinada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad que lo integran, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y de emergencias y miembros de las delegaciones municipales implicadas en la Navidad de Jerez.