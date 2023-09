La Confluencia exige a la Junta que reactive el proyecto de construcción de viviendas de alquiler social en Jerez

La Confluencia exige a la Junta de Andalucía que "reactive el proyecto de construcción de vivienda pública en Jerez". Concretamente, se trata de un proyecto de 222 viviendas de alquiler social y asequible, tras un acuerdo firmado entre Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado mes de febrero que se financiaría a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuya licitación ha quedado desierta, "significando esto que estas viviendas no se construirán".

Por este motivo, La Confluencia presentará en el próximo pleno municipal una propuesta para la reactivación de dicho proyecto o bien la creación de un nuevo proyecto a licitar, en la mayor brevedad posible, para evitar que estas viviendas no dejen de construirse. Para las formaciones de izquierdas, Ganemos e Izquierda Unida, "es más que necesaria y urgente que se busque una alternativa atractiva con el objetivo de que su licitación no vuelva a quedar desierta, y no perder la oportunidad de ampliar el parque de viviendas en alquiler social en Jerez".

En este sentido, Kika González, viceportavoz del grupo municipal, explica que “hemos tenido noticia de que el proyecto para la construcción de 222 viviendas destinadas a alquiler social en Jerez no va a llevarse a cabo finalmente”. Y argumenta que “es una pésima noticia para Jerez, puesto que nuestra ciudad tiene una imperiosa necesidad de viviendas para ponerlas a disposición del alquiler social porque el precio de los alquileres ha subido mucho y tenemos un grave problema de acceso a la vivienda”.

Por este motivo, “desde Ganemos e Izquierda, La Confluencia, solicitaremos a la Junta de Andalucía que reactive este proyecto porque no podemos permitir que estas viviendas dejen de hacerse” o bien “que genere lo antes posible uno nuevo para disponer de estos fondos europeos, que vencen en julio de 2026, para ampliar el parque de viviendas en alquiler social que tanta falta le hace a las jerezanas y a los jerezanos, algo que además venimos defendiendo desde hace años: políticas públicas de vivienda”, concluye González.