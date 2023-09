Más de 2.600 personas están en lista de espera para comprar una vivienda de promoción pública en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha subrayado “la voluntad de la Junta de Andalucía de construir en Jerez, dentro de los cauces legales, las 222 viviendas sociales cuya licitación ha quedado desierta, y no sólo éstas si no más”. Tal y como ha asegurado “la falta de vivienda pública es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo la ciudad debido a que no se ha construido en ocho años”, si bien, ha mostrado su confianza en que más pronto que tarde se pueda construir, ya que tenemos disponibilidad de suelos”.

La regidora ha manifestado que el Ayuntamiento va a ofrecer “todas las facilidades a las administraciones y toda la colaboración posible, dentro de nuestras competencias, para que se construya vivienda en la ciudad, y no sólo para este tema, también para residencias de mayores, para centros educativos, para centros de salud... Jerez está abierta para mejorar los servicios públicos y los equipamientos. Por Jerez, todo merece la pena y no vamos a ser nunca un obstáculo para nadie”.

La alcaldesa ha explicado que uno de los primeros datos que solicitó al inicio de la legislatura fue el número de personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, señalando que “hay en Jerez 2.639 personas esperando una vivienda de promoción pública, que se puede adquirir ya sea en propiedad o en alquiler con opción a compra a un precio asequible. En la calle, la petición que tengo es esa porque durante ocho años lo único que se ha construido ha sido renta libre, y eso deja fuera a muchas familias”.

Asimismo, para García-Pelayo, “el problema que tenemos ahora mismo no es solamente que las hipotecas se han puesto por las nubes debido a que hay una política equivocada desde el Gobierno de España en materia económica; ocurre también que los alquileres se han puesto por las nubes”.

A todo ello se une, como ha apuntado, “que no se ha construido vivienda pública en estos últimos ocho años en Jerez, por lo que tenemos colapsado el Registro de demandantes de vivienda; y nosotros tenemos que cumplir la normativa en relación con ese Registro en cuanto a que hay unos criterios regulados por la Ley a la hora de conceder viviendas. Pero uno de los grandes problemas es que no tenemos viviendas públicas que entregar porque no se han construido”.

Ante esta problemática, ha señalado que la Junta de Andalucía pretendía dar "un paso importante" con la construcción de estas 222 viviendas, si bien, la licitación “se ha quedado desierta porque las condiciones que se ponen por parte del Estado son inasumibles. Si tenemos en cuenta que los precios de la materia prima han subido, al igual que los del transporte, y no resultan rentables, ocurre que las empresas no se presentan”.

No obstante, García-Pelayo ha afirmado que lo importante es que “tenemos esos suelos definidos para vivienda pública y que hay voluntad por parte de la Junta de Andalucía, por lo que entiendo que más pronto que tarde se podrán construir esas promociones, para lo cual, pedimos que se ofrezcan más facilidades para hacerlo posible”.