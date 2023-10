La Confluencia exige a la Junta que audite las obras de rehabilitación de La Asunción y responda por los vecinos ante una posible estafa

La Confluencia exige a la Junta de Andalucía "que tome cartas en el asunto y ofrezca una solución, de una vez por todas, a los vecinos y a las vecinas de La Asunción tras el desastre de las obras de rehabilitación de la barriada. El tiempo corre y el desamparo de estos vecinos y vecinas es cada vez mayor, la incertidumbre y el miedo campan por la barriada" porque, según explican a La Confluencia, "si el 31 de diciembre las obras no están terminadas, serán los propios vecinos y vecinas quienes tengan que asumir el coste de dichos trabajos porque están obligados, según la legislación europea y las bases de estas subvenciones, a devolver el 100% del importe subvencionado".

"Y es que estos fondos europeos otorgados, a través de la Junta de Andalucía tras previa petición del Ayuntamiento de Jerez, para la rehabilitación integral de La Asunción tienen fecha de caducidad y el tiempo apremia, estos fondos debían ejecutarse, con sus prórrogas correspondientes, antes del 31 de diciembre de 2023", recuerdan desde La Confluencia.

La unión de Izquierda Unida y Ganemos Jerez explica que "si bien algunos de los bloques a rehabilitar están terminados, la mayoría de ellos no lo está y la situación actual no es halagüeña. Es cierto que la situación social provocó que las empresas que iniciaron las obras abandonasen antes de tiempo porque hechos como la pandemia del Covid, la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación y el encarecimiento de los materiales provocaron la interrupción del contrato, antes de la finalización de los trabajos, por no poder asumir estos costes inesperados y no contemplados en el pliego de condiciones".

"Y es aquí cuando el drama aumenta", según ha podido saber La Confluencia, "porque cuando aparecen las nuevas empresas, de reciente creación y, casualmente, de la mano de la dirección facultativa, se ofrecen a finalizar los trabajos, aún con pérdidas económicas, con tal de darse a conocer. Ante la estupefacción, por lo inverosímil del caso, de los vecinos y de las vecinas, se reanudan los trabajos de rehabilitación".

"En esta ocasión, la dirección de la obra ofrece una fiscalización menos laxa a los trabajos realizados por estas nuevas empresas. Sin protocolos de seguridad, salud e higiene, siguiendo un orden arbitrario de las actuaciones, escatimando en calidades, inflando facturas e, incluso, directamente facturando por trabajos no desarrollados. Es en este momento que los vecinos y las vecinas se ponen en pie de guerra porque empiezan a ver cómo el crédito de la subvención se consume provocando por un lado que los trabajos empezaran a darse por finalizados, en algunos bloques, con materiales de menor calidad que los contratados y por otro lado dando las obras por concluidas sin estarlo y sin respetar lo establecido en el contrato", denuncia La Confluencia.

"Ante esta realidad, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez y la Unión Europea no pueden mirar hacia otro lado y dejar en la estacada a estos vecinos, muchos de los cuales viven, actualmente, en condiciones inhumanas como consecuencia de las 'chapuzas' de la rehabilitación de las viviendas que, muchas de ellas, se encuentran en peor estado que antes de la obras de mejoras. Basta con darse una vuelta por la barriada para darse cuenta la situación que están soportando estos jerezanos y jerezanas: pisos en ladrillo visto, sin aires acondicionados durante meses y con temperaturas extremas, con humedades y en situación de insalubridad, con cableado a la vista y colgando. Un auténtico drama humano que puede sólo empeorar si las instituciones no se toman en serio esta problemática", añaden.

Por este motivo, La Confluencia de Izquierda Unida y Ganemos reclama "a la Junta de Andalucía que audite los trabajos de rehabilitación a fin de garantizar que se ejecutan conforme a las prescripciones técnicas, así como que los trabajos facturados se ajusten como corresponden a los trabajos realizados. Y en caso de detectarse indicios de estafa en la citada auditoría emprender las acciones legales necesarias con el objetivo de proteger el legítimo interés de los vecinos y las vecinas de la barriada de La Asunción".

Tanto Ganemos como Izquierda Unida consideran, además, necesario "que la Junta de Andalucía sea quien responda ante la Unión Europea, subsidiariamente, en caso que expiren los plazos sin que las obras estén terminadas, por estos vecinos que no deben ser víctimas de un procedimiento de obra pública que no ha contado con la debida fiscalización por parte de las administraciones competentes", y es que La Confluencia considera que "es urgente cambiar la legislación para que las subvenciones como éstas no terminen ocasionando un perjuicio a los vecinos y a las vecinas".

En este sentido, Raúl Ruiz-Berdejo, concejal de La Confluencia, concluye que “los vecinos y las vecinas de La Asunción podrían estar siendo víctimas de una posible estafa y todo ello por la inacción de la Administración pública, en este caso la Junta de Andalucía, que no ha cumplido con su obligación de fiscalizar la correcta ejecución de esos trabajos de rehabilitación en la barriada. Es por ello que desde La Confluencia instamos y exigimos a que tome partido, a que se posicione y a que responda subsidiariamente en defensa de los vecinos y de las jerezanas de la barriada de La Asunción”.