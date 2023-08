Los vecinos de La Asunción en Jerez plantean nuevas protestas.

Varias decenas de vecinos de La Asunción se han reunido esta semana para abordar la situación de las obras de la barriada. Según estos afectados, la rehabilitación de sus viviendas "apenas ha avanzado" este verano a pesar del compromiso de la Junta.

Rafael, uno de los residentes, asegura que "apenas hay personas trabajando, la obra está semiparalizada. En mi bloque, por ejemplo, no se ha hecho ni un 30% de lo que debe hacerse. Estamos hablando de una obra que va para tres años cuando debería haberse realizado en uno". Incluso, "algunos vecinos creen que falta material pero eso no hemos podido confirmarlo". "Lo que vemos es que van haciendo cuatro retoques y poco más", añade.

Uno de los problemas de la barriada es la división vecinal que existe ahora mismo: "Nosotros somos de una veintena de bloques de los 93 que hay", apunta este afectado, reconociendo que el trato de la Junta y el Ayuntamiento ha sido bueno. Sin embargo, "nos sentimos ahora mismo desamparados porque vemos que el tiempo se agota y nadie nos tiene en cuenta", señala, recordando que antes de que acabe el año "las obras deberían estar listas".

"De hecho, ha habido reuniones de la Junta, Ayuntamiento, dirección facultativa y empresas y no nos han llamado, aunque somos los promotores de la obra", lamenta. No obstante, reconoce que con anterioridad "hablamos con la consejera y también estamos en contacto con el director general de Vivienda y tenemos buenas palabras, pero creemos que no saben lo que está pasando aquí", explica Rafael, a modo de portavoz de este grupo de vecinos. Por todo ello, insta a los responsables políticos a que lo comprueben personalmente visitando la barriada.

Así las cosas, este grupo de vecinos que planea ya nuevas medidas de protesta. "Estamos pidiendo ya los permisos para poder hacer un paseo reivindicativo por todas las calles de la barriada", adelanta este residente.

Hay que recordar que a finales de julio algunos afectados volvieron a colgar pancartas reivindicativas en los bloques precisamente para denunciar la poca actividad, unas pancartas que mantienen a día de hoy. En aquel momento, el Ayuntamiento anunció la incorporación de nuevos equipos de trabajo para agilizar las terminaciones de fachadas de los bloques de La Asunción. “En la actualidad se están agilizando todas las revisiones de las obras por parte de los peritos, para garantizar la calidad en la ejecución y prevenir cualquier tipo de deficiencia”, subrayó en aquel momento el Ayuntamiento de Jerez en un comunicado. Los vecinos por su parte decidieron en junio dar un ‘voto de confianza’ y suspendieron todas las protestas por los retrasos en los edificios, pero ahora un grupo de afectados ha anunciado que las retoman.