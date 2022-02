El Consejo de Transparencia obliga a Nueva Jarilla a informar de sus cuentas al PP

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado al Ayuntamiento de Nueva Jarilla, gobernado por el PSOE (su alcalde es Francisco Contreras) a que facilite al Partido Popular el acceso a las cuentas de 2016. Jaime Espinar, edil de esta formación, pidió acceder a este expediente a principios del año pasado; sin embargo, el consistorio pedáneo no le respondió por lo que dos meses después presentó una reclamación ante el órgano que vela por el cumplimiento de las leyes de transparencia en la comunidad autónoma.

Una vez iniciada la queja ante el Consejo, el Ayuntamiento de Nueva Jarilla le remitió a este órgano un archivo con la documentación de las Cuentas de ese año, aunque alegó que el PP podría haber consultado la documentación cuando estuvo expuesta públicamente. Sin embargo, el Consejo de Transparencia de Andalucía le afea a la entidad local autónoma que no le haya respondido dado que está obligado a facilitarle el acceso. Asimismo, le advierte de que este órgano no es un intermediario para la transmisión de documentación no atendidas directamente, sino que está encargada de velar por las leyes autonómicas en materia de transparencia.

De este modo, en una resolución fechada a finales del pasado año, el Consejo de Transparencia le insta al Ayuntamiento de Nueva Jarilla a que le deja acceder al expediente en un plazo de 10 días. Asimismo, le exige que, con posterioridad, le informe de las actuaciones realizadas para cumplir con la resolución.

El pronunciamiento fue dado a conocer por el Partido Popular que, en un comunicado, señaló que lo ocurrido con el Ayuntamiento de Nueva Jarilla es una muestra del “oscurantismo, las sombras y la falta de información” de la gestión del PSOE no solo en la pedanía, sino también en el Ayuntamiento de Jerez. Así, sostiene que esta información no fue facilitada “ni desde el PSOE de Nueva Jarilla ni desde el PSOE de Mamen Sánchez”.

En el comunicado, el PP añadió: “Una vez más, el PSOE de Mamen Sánchez intentó no cumplir la ley, intentó discriminar al Partido Popular y una vez más, desde el PP han defendido el derecho propio y el de los ciudadanos a conocer la gestión económica del PSOE en esta entidad local".

Horas después, el delegado de Medio Rural, Jesús Alba, acusó de “mentir” al Partido Popular por asegurar que es el Ayuntamiento jerezano quien debe informar de las cuentas de la pedanía. “Las entidades locales son órganos autónomos en tema presupuestarios y económicos y son ellas las que tienen competencia para dar esa información”, resaltó.

Por ello, acusó al PP de tener “obsesión con el gobierno de Mamen Sánchez” al acusarle de unos hechos de los que no tiene competencia. “El Ayuntamiento de Jerez no tiene esa información”, advirtió. Para Alba, esta reacción del PP viene motivada por la reciente sentencia del TSJA que avala que el gobierno municipal no tramitara una petición de consulta pública sobre el pavimento utilizado en la reurbanización de las obras de la plaza Esteve y calle Corredera.