Coronavirus en El Torno: 60 contagios entre 1.300 vecinos

El alcalde de El Torno, Francisco Javier Fuentes, hizo un llamamiento a sus vecinos hace una semana: autoconfinamiento voluntario para frenar los contagios. La situación en El Torno es preocupante en esta tercera ola de la pandemia. “Habrá unas 60 personas con el virus y somos 1.300 vecinos. La incidencia es enorme. No quiero ser alarmista, pero es preocupante”, declara el alcalde.

Fuentes añade que ha sido desde el 6 de enero cuando han aumentado los positivos, “sobre todo en los jóvenes”, y ahora “hay familias enteras con el virus”. “Hay quien tiene miedo al contagio, la mayoría respeto y otros no respetan nada porque no creen que pase nada. En la primera ola no tuvimos ningún positivo, en la segunda unos 10 casos y ahora es devastador. Tenemos clases confinadas y positivos en niños. Quiero que la gente sepa qué está ocurriendo, no hay que esconder la realidad. Además, he solicitado a Salud y Familias que nos hagan test masivos para frenar los contagios”, subraya el alcalde de El Torno.