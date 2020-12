Fue el segundo paciente ingresado en el hospital de Jerez en esta pandemia. Al principio pensaban que era una gripe, tenía tos y fiebre. “Como me encontraba cada vez peor me fui a Urgencias. Me hicieron primero la prueba de la Gripe A y dio negativo. Después la del Covid-19, y di positivo”, recuerda Otte.

Lo ingresaron en planta pero empeoró, lo que obligó a su traslado a la UCI donde estuvo ingresado 20 días. Después volvió a pasar a planta y a estar otros 15 días sin salir de su casa. Llegó a tener afectados los pulmones y el hígado: “He tenido mucha suerte”.

“Recientemente me han operado de una hernia, y yo creo que viene de la tos de aquel momento. Pero soy un privilegiado, viendo lo que he visto. Tengo los pulmones un poco hinchados aún, pero estoy bien. No me quejo”, declara el jerezano. “No me quiero acordar del momento del contagio. Lo he vivido, pero fue tan duro..., que he intentado hacer una barrera en mi mente”, añade Otte.

El jerezano lamenta que en estos meses “no hemos aprendido absolutamente nada. Ha pasado una segunda ola y seguro que vendrá una tercera. Falta mentalidad, tener más presente a los muertos. Hay quien ha perdido a familiares porque no se tomaron en serio esta enfermedad. El mal no lo tenemos en la cabeza y esto no avisa, cuando entra el Covid, entró”.

Esta Navidad en su familia “todos estábamos mentalizados en no reunirnos, porque es un virus que se propaga muy rápido”. “El balance de este año es de tristeza por todo lo ocurrido, pero también saco algo positivo, y es el cariño de la gente”, reconoce Otte, quien añade que “pido a la gente que sea responsable, no podremos hacer vida normal hasta que no haya una inmunidad de rebaño con esta vacuna, y eso no llegará hasta el verano por lo menos. Hay que tener conciencia para poder salir adelante. De esta saldremos, pero debemos ser más responsables”.